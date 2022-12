Gran Hermano: Juliana y una sanción contundente, dos vueltas por repechaje y una gran sorpresa

escuchar

Esta es una semana muy atípica para los hermanitos y hermanitas de Gran Hermano. Luego del ingreso de Juliana a la casa, gracias a la votación de los propios participantes, el lunes por la noche marcó el regreso de dos participantes expulsados, esta vez a través del voto del público. Y en una velada en la que no faltaron las sorpresas (y una sanción muy severa), así fue el repechaje en Gran Hermano.

Poco antes de las 22, Santiago del Moro ingresó al estudio del reality, entre aplausos y bajo la atenta mirada de todos los eliminados, que se encontraban en el estudio, valija en mano, para volver a entrar en la casa más famosa de la Argentina. Ante todo, el conductor anunció la presencia de un comunicado envuelto en un sobre negro, color que indicaba la gravedad del anuncio. “Este va a ser un programa muy difícil, porque vamos a pasar por muchas emociones”, aseguró del Moro en el inicio de la emisión, y luego comenzó un diálogo con los jugadores, en el que todos aprovecharon para hacer sus saludos navideños.

A continuación, el conductor expresó: “Hay una participante que ha sido analizada, y se ha estudiado lo que pasó con ella durante estos días. Se trata de Juliana, ella ingresó a la casa y lamentablemente esto pasó”. De esa forma dio pie a un compilado de infracciones cometidas por la participante , en la que le reveló qué sucedía puertas afuera de la casa, a muchos de los participantes. Por ese motivo, ella fue convocada numerosas veces al confesionario, para ser advertida sobre dicho comportamiento.

Nuevamente, en contacto con los participantes, la voz en off de Gran Hermano dio la peor noticia que un jugador puede recibir, y les dijo: “Quiero referirme a una de las reglas esenciales que rige en la casa. Cuando ingresa un nuevo participante o se produce el reingreso de alguien eliminado, tiene absolutamente prohibido revelar información sobre el afuera. Nada de lo que sucede en el exterior de la casa, puede ser expuesto puertas adentro. Como saben, Juliana tuvo la oportunidad de volver la semana pasada, y antes de su ingreso se le notificó con mucha claridad acerca de esta prohibición, sin embargo he detectado varias situaciones en las que ella desobedeció. Luego de reiteradas advertencias, siguió quebrando el reglamento (…). Por lo que Juliana, he decidido tu expulsión de la casa”. Sin siquiera poder agarrar su valija, Tini se retiró, ante la profunda angustia de Maxi, que no pudo evitar derrumbarse en un profundo llanto ante le intempestiva eliminación de su pareja.

Una vez más en el estudio, el conductor avisó que el repechaje continuaba, anunciando quiénes habían recibido la menor cantidad de votos a favor, quedando de ese modo afuera de la posibilidad de reingresar. La primera de la lista fue la Cata, seguida de Juan, Tomás y Martina. Luego llegó el momento de revelar quién era el que tenía mayor cantidad de votos a favor, y que entraba al juego en ese mismo momento. Con el 40% a favor, la favorecida fue Daniela. Poco después, se abrieron las puertas de la casa, e ingresó la participante, que fue recibida entre abrazos por sus grandes aliadas, Romina y Julieta. Thiago, quien fue su pareja pero que no la salvó en un momento crucial, fue recibido por Daniela con notable indiferencia.

Después, ingresó nuevamente la escribana al estudio con el sobre que indicaba quién era el segundo participante con más votos positivos. Poco después se reveló quien iba a tener la posibilidad de volver a la casa, y Del Moro anunció que el afortunado era Agustín. “¡Hoy a la noche se enteran cuál era la jugada!”, exclamó el León eufórico por su vuelta al tablero.

La noche ya parecía cerrada, pero la sorpresa fue mayor cuando el conductor recibió una llamada telefónica del propio Gran Hermano, que le comunicaba el ingreso de un tercer jugador eliminado. Según explicó el conductor, eso tuvo que ver con que frente a la expulsión de Juliana, se habilitó un nuevo cupo que no estaba previsto, y Mora y Lucila eran quienes seguían en carrera. Finalmente, la beneficiada fue la Tora, que abrió la puerta de la casa, ante la sorpresa de los hermanitos . De ese modo, entre la emoción de unos y la angustia de otros, llegó a su final una velada atípica para este reality.

