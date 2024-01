escuchar

Este fue un domingo atípico en la casa de Gran Hermano. Al revés de las reglas habituales, esta semana hubo voto positivo, en una placa en la que estuvieron prácticamente todos los hermanitos nominados. Eso significa que el público, en vez de votar por quién quería afuera, debía votar a aquellos que quería seguir viendo adentro de la casa . Por ese motivo, los hermanitos y hermanitas estuvieron más atentos que nunca a cada una de las apariciones de Santiago del Moro.

La noche comenzó con varios compilados que repasaron las fricciones y alianzas que surgieron durante las últimas semanas de convivencia. Los bandos se afianzan, y aunque las peleas parecen amainar, algunos cruces resultan inevitables. Y mucho de eso sucedió entre Virginia y Furia, que se sacaron chispazos en varios de sus últimos encuentros. Ambas no están teniendo una muy buena relación, y Furia sentenció sobre su compañera: “Se cree reina. A esta me la trajeron para desestabilizarme, y no lo van a lograr. Ella quiere fama, ojalá me manden a placa con ella. ¿Sabés cómo la saco? A las piñas”.

Poco después de las diez y media, Santiago recibió el primer sobre con el nombre de quien era salvado por el público. El conductor saludó a todos los participantes a través del televisor que se encuentra en el living, y les anunció: “Quien sale primero de placa y continúa en la casa… ¡es Rosina!” . La jugadora no salía de su sorpresa, y confesó estar “en shock” mientras iba a desarmar su valija.

Más adelante, Del Moro dio pie a un clip en el que muchos de los jugadores aprovechaban la intimidad del confesionario, para revelar qué promesa le hacían al público en caso de permanecer en juego. De esa forma, Licha reflexionó: “Me comprometo, en caso que la gente me salve, darle un pico a Furia”. Por su parte, Emmanuel dijo que se iba a “chapar a Joel”, mientras que Alan confesó que si se quedaba, le iba a decir a Sabrina todo lo que sentía. Por último, Virginia dijo que de quedarse, iba a “cocinar para todos”.

Más adelante reapareció Del Moro, para revelar que Zoe era la segunda salvada de la casa. “Sos otra persona, con otra espalda. Estas son experiencias, y esta buenísimo que asimilen eso que están viviendo, y ustedes son los protagonistas”, le dijo el conductor a esa jugadora. Y dicho eso, Santiago les preguntó a los hermanitos con cuál de los pecados capitales se sentían representados, y así fue como Joel confesó que con la pereza, Nico la avaricia, Manzana, Emmanuel y Furia con la ira, y Martín con la gula.

Luego apareció nuevamente el conductor, e informó que Lisandro se salvaba de la eliminación, seguido después por Manzana, que confesó: “Estaba muy nervioso por estar nominado. Muchas gracias a la gente de afuera, que está apoyando dese el principio. Lo prometido es deuda, así que mi deber es pagar”.

La noche avanzaba, y el próximo en salir de la placa fue Emmanuel. Entre aplausos de los hermanitos que felicitaban a los que iban siendo salvados, Del Moro informó luego que Virginia era la siguiente en quedar afuera de los nominados. Visiblemente sorprendida, esa mujer solo atinó a decir: “¡No lo puedo creer!”. Finalmente llegó el turno de los últimos dos salvados, primero fue Martín, quien luego de escuchar su nombre confesó: “Yo siempre sufro de ansiedad. Esto es una montaña rusa que estás bien un momento, y después estás acelerado. ¡No sabés qué hacer!”. Y después, el último de la lista fue Nicolás, que se salvó de estar en la cuerda floja.

De esa manera, el día lunes habrá una doble eliminación, y quienes siguen en la cuerda floja con Denisse, Alan, Sabrina y Bautista.

Y antes de dar por concluida la emisión, Santiago del Moro aprovechó que habían pasado las doce de la noche, y le envío un mensaje muy especial a Susana Giménez, que hoy está cumpliendo sus ochenta años, y le dijo: “Le mandamos un feliz cumpleaños a uno de los pilares fundamentales de este canal, ¡la gran Susana!”.

