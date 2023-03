Gran Hermano subió sus números gracias al polémico ingreso de Alfa

escuchar

Después del anuncio de Santiago del Moro de que Walter Santiago, más conocido como Alfa, reingresaría a Gran Hermano las redes sociales se llenaron de preguntas y cuestionamientos: por qué volvía, qué iba a ser, por cuánto tiempo... Las respuestas eran pura especulación. Porque desde la producción del programa y el canal no se quería aclarar demasiado y por lo tanto, generar así mucha expectativa, que se vio reflejada en los números que logró ayer el reality: promedió 22,7 puntos y tuvo un pico máximo de 24,2 puntos.

Sí, para sorpresa de todos los hermanitos [-y del público-], Alfa volvió anoche a la casa para cumplir una misión (dejó una misteriosa valija que se develará hoy su contenido) y su presencia generó el efecto deseado: el shock de los participantes que no entendían qué estaba pasando o qué iba a pasar desde ese momento en adelante y la subida de los números de rating a semanas del esperado desenlace del reality. Finalmente, se anunció que su regreso era momentáneo y así como llegó, se despidió de sus compañeros. No sólo GH fue el programa más visto del día sino que se alejó unos puntos más de su competencia directa. Además logró el encendido más alto con el 75,6% del share.

Detrás de GH, se ubicó el final de The Challenge Argentina , en donde Sol Pérez se coronó como la ganadora, que hizo 14,5 puntos de rating. En tanto, en competencia directa con estos dos potentes realities, Guido Kaczka con su programa Los 8 escalones de los dos millones promedió 8,9 puntos, con un pico de 9,7 puntos. Con estas cifras fue lo más visto de eltrece, que lentamente empieza a mostrar algunas señales de recuperación sobre todo en sus espacios noticiosos.

El tercer programa más visto del día fue Telefe Noticias, comandado por Rodolfo Barili y Cristina Pérez, que logró 10,4 puntos de rating. Telenoche, en tanto, consiguió 6,4 puntos de rating, un número lejos de su competencia, pero más de un punto por encima de lo que viene haciendo regularmente. Habrá que ver si logra sostener esta tendencia a lo largo de la semana. Otro espacio noticioso que mostró cierta mejoría en la señal comandada por Adrián Suar es Mediodía noticias, que promedió 5,2 puntos. Si bien frente a El noticiero de la gente (Telefe) hizo varios puntos menos [este espacio obtuvo 9,4], también está subiendo sus números habituales. En tanto, en la grilla de la medianoche Staff de noticias (Telefe) se impuso a En síntesis por 9,5 puntos frente a 4,1.

El programa Nosotros a la mañana no logra mejorar su performance instagram.com/polloalvarez

Lo que no está logrando remontar eltrece son sus mañanas que siguen con cifras muy bajas: Nosotros a la mañana hizo 1,9 puntos; Socios del espectáculo promedió 3 puntos y El Zorro, 3,4 puntos. En tanto A la Barbarossa consiguió 6,4 puntos y Ariel en su salsa, 7, puntos. Claramente este round lo ganó otra vez Telefe. Asimismo no es menos preocupante lo que sucede con las tardes del canal del solcito, que a pesar de todos los cambios y los estrenos que tuvo en los últimos meses no se vislumbra ninguna mejoría en su performance.

Por otro lado, en elnueve el programa de Maju Lozano, Todas las tardes , subió un poco respecto de su debut y logró hacer 2 puntos de promedio aunque no le alcanzó para ganarle a su competidor directo en América: Intrusos, que ayer consiguió 2,5 puntos, pero sí le sirvió para empatar con el número que logró A la tarde, ciclo que conduce Karina Mazzocco. De todas maneras, lo más visto de América fue LAM, que alcanzó 2,9 puntos de rating. En tanto, Bendita (elnueve), ciclo comandado por Beto Casella, que compite en franja horaria con Ángel de Brito hizo unos destacados 4 puntos.

En tanto, en la TV Pública los programas más vistos fueron Festival País (0,8 puntos), Todos estamos conectados (0,7) y Cocineras y cocineros argentinos (0,6). Y en Net TV hubo empate, ya que la novela El señor de los cielos logró promediar 0,8 puntos igual que el noticiero de esta señal, Reperfilar, mientras que en Bravo TV también hubo dos programas con el mismo número de rating, pero fueron dos novelas: Destilando amor y Avenida Brasil, que consiguieron 0,3 puntos.

Los 5 programas más vistos del día

1. Gran Hermano 22,7 puntos (Telefe)

2. The Challenge Argentina 14,5 puntos (Telefe)

3. Telefe Noticias 10,4 puntos (Telefe)

4. Staff de noticias 9,5 puntos (Telefe)

5. El noticiero de la gente 9,4 puntos (Telefe)