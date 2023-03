Gran Hermano: un sorpresivo anuncio e inesperadas confesiones, en una cena entre Santiago del Moro y los finalistas

escuchar

A solo un día de distancia de la gran final, la noche del domingo en Gran hermano fue muy original. Cuando empezó la emisión, Santiago del Moro adelantó: “Hoy es una noche atípica. Ahora yo me voy a meter en la casa, voy a entrar a cenar con ellos, y les voy a preguntar de todo. Y por supuesto que vamos a abrir esa valija que entró Alfa varias semanas atrás”. Dicho eso, Del Moro se subió a un vehículo en dirección a la popular casa en donde se encontraban Nacho, Julieta y Marcos, los hermanitos que se disputan el premio mayor del reality.

A las 22:44, Del Moro entró en la casa para ser recibido entre abrazos por los finalistas, y él les dijo: “En nombre de Gran Hermano Argentina los quiero felicitar”, y dicho eso los cuatro se dirigieron al gran Salón del estudio, que se encontraba decorado con fotos de los participantes. Todos sentados y dispuestos a disfrutar de la cena, Del Moro les preguntó cuál había sido su secreto para llegar hasta esa instancia, y Julieta respondió: “A mí me daba fuerzas cada placa, saber que del otro lado había gente que me estaba bancando, eso me llenaba. Y también era muy fuerte ver a tantas personas que se fueron. Cuando entró Alfa me puse a llorar, pensé que era repechaje, éramos cinco y pensaba que se alargaba todo”.

Frente a esa misma pregunta, Marcos subrayó: “Pasás por un montón de cosas acá adentro, al tener tanto tiempo para pensar, me aferré a la gente que me dio fuerza y lo que más valoré fue la compañía. Y cuando vino mi hermana, fue muy lindo”. Por último, Nacho opinó: “El comienzo del programa fue bastante movido, y saber que yo estaba quedando me daba fuerzas. En momentos muy clave apareció la familia, y eso me dio una fuerza increíble”.

Mientras cenaba con los hermanitos, Del Moro les adelantó que podía contarles cosas del afuera, y sorprendió a Julieta y Marcos cuando les dijo que el público fantaseaba con que ellos estuvieran juntos. Y entre risas, ella aseguró: “Somos re primos”, mientras que él agregó: “Siempre tuvimos la mejor con Juli, al principio nos hicimos muy amigos, y siempre la sentí muy de confianza”. Más adelante, el conductor comentó: “Lo que tuvo este programa es que trajo a mucha gente que había dejado de mirar televisión, muchos chiquitos y gente más grande, Gran hermano cruzó generaciones. El éxito es que ustedes honraron esta competencia, y por algo la gente los eligió a ustedes tres”.

Cuando Santiago les preguntó con quienes se habían llevado bien y con quiénes mal, Julieta consideró: “A Romina la amé, y la convivencia con Alfa me costó a lo último. Con Coti fue difícil después de la pelea, y a Martina no la bancaba”. Por su parte, Nacho señaló: “Yo tuve buena convivencia con casi todos, me llevo un grupo muy lindo. Pero con Alfa me costó la convivencia, y con Coti”. Mucho más diplomático y fiel a su estilo, Marcos no dio nombes, pero concluyó: “Si vos lo disfrutás y estás contento con lo que hacés, y disfrutás el día a día, siempre te vas a ir con una sonrisa”.

En uno de los últimos tramos de la emisión, Santiago del Moro tomó la palabra y reflexionó: “Este programa arrancó mucho antes que se abriera la casa. Acá trabajan mil personas directa e indirectamente. Y yo seis meses antes empecé a tener charlas con los clientes, y todos me pedían algo: “Queremos que los chicos estén bien”, porque nadie quería guerras más allá del juego. Y yo les prometí eso, y pensaba qué iba a ser de Gran hermano después de la pandemia, y yo los quería contener. Chicos, que todas las cuestiones personales queden acá, esto es un juego. Tomen esto como el punto de partida”.

Con mucha emoción, Santiago del Moro se despidió de los participantes, no sin antes anunciar que se abría la convocatoria de participantes, de cara a una nueva edición del reality . Y de ese modo llegó al final el último domingo de Gran hermano 2022.

