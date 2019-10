Griselda Siciliani se despedirá en el próximo ritmo en el "Súper Bailando", supuestamente enojada por algunas situaciones que no le habrían caído bien durante el certamen Crédito: Instagram

Esta mañana, Ángel de Brito interrumpió su programa para anunciar una primicia: Griselda Siciliani habría renunciado al " Súper Bailando", molesta con algunas situaciones que se dieron en el certamen y que no habrían resultado de su agrado.

"Una de las participantes más famosas habría renunciado. ¿Por qué?", le pregunto el conductor a Yanina Latorre, panelista en Los ángeles de la mañana. "Ego. Desde el principio tuvo problemas con los camarines, con la puntuación, con el trato del jurado hacia ella y bueno, ahora le habría molestado mucho el último ritmo", explicó Yanina Latorre. "Le pareció una falta de respeto su trato en el 'Súper Duelo'. Fue como una falta de respeto a su estelaridad. No es la primera vez que intenta renunciar", disparó la mediática en tono enigmático.

Tras varios intentos de las angelitas por averiguar de quién se trataba y la advertencia de De Brito ("Está mirando el programa pero no me contesta. Está en línea"), Latorre reveló la identidad de la participante: "La señora Griselda Siciliani, muy molesta por estar sentada en un banquito en la pista del Bailando, habría renunciado".

Frente a la sorpresa de todas sus compañeras, la mujer de Diego latorre bromeó: " La reventó a mi hija en el duelo. Me hubiera ahorrado todas esas lágrimas, ese dolor". Y enseguida aseguró que su decisión la sorprendió como a todos: "Cuando me enteré que renunció dije: 'Pero si la rompió'. La trataron con respeto pero parece no le gustó estar sentada esperando, perdió mucho tiempo y ella está muy ocupada", señaló con tono irónico.

Minutos antes de que termine el programa, el conductor finalmente confirmó la noticia: "Primicia confirmada por una alta fuente. Griselda Siciliani se despide en el ritmo homenaje del Bailando 2019. Los motivos los va a contar en la pista", concluyó De Brito.