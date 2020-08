Guido Süller, en pleno conflicto con su hermana Silvia: "Es celosa y me envidia" Crédito: Instagram

4 de agosto de 2020 • 17:20

"La relación con mi hermana Silvia es una mochila muy pesada que cargo de toda mi vida. Nunca le hice nada como para que me tire con municiones tan gruesas. Es autodestructiva, a quien se acerca para ayudarla, lo destruye. Está bien que haga terapia, tardó 62 años en darse cuenta", dijo Guido Süller el martes, en Confrontados.

El mediático le contestó así a Silvia Süller, que ayer dio una entrevista y habló muy mal de él. "Ella dice que todo lo que hago es para las cámaras. Fui su consejero, su oreja, la escuchaba hasta la madrugada. Le di mis mejores consejos y al día siguiente se olvidaba de todo lo que decía. Me dejó casi en la quiebra porque fui su garantía y la última vez me hicieron un juicio, tuve que dar el dinero de la indemnización de la aerolínea para pagar sus deudas mientras ella tomaba sol en Miami. Ya no puede volver a los Estados Unidos porque dejó deudas en un hotel y compró una residencia", aseguró.

Con respecto a la acusación de Silvia sobre el maltrato a su mamá en los últimos meses de vida, Guido aseguró: "Todos saben cuánto amo a mi mamá. Durante seis meses fui su cocinero, su compañero, la bañaba. Estaba recién casado y mi mamá no aceptaba a Tomasito así que no lo vi. Era tanto el estrés que terminé internado y casi quedo ciego. Mi mamá fue el ser humano más importante de mi vida. Imagino que Silvia dice todo eso porque me odia, me tiene envidia. Ella proyecta en mí lo que ella hubiera hecho. Mira en televisión un canal de crímenes familiares y me decía cómo mataría a Soldán y a otras personas que le hicieron mal y también a mi madre, porque no la quería. Silvia dijo que iba a patear el cajón de mi mamá. Y yo la amaba. Mi familia era mi mamá y desde que no está me siento solo. Si mi hermana sigue mintiendo sobre mí va a terminar en la cárcel como Gisele Rimolo. Basta de calumnias e injurias. Se cree inimputable. Yo cuidé a mis padres, y cuando se destapó mi relación con Ricardo Fort les pedí que no miraran televisión. Pero a Silvia no le importaba contar que vendía su cuerpo con dinero".

Sobre su homosexualidad, Guido contó que nunca habló del tema con sus padres. "Eran de otra época. Por eso no vi a Tomasito durante el tiempo que estuve con ella. Mi mamá era mi vida y estaba antes que mi novia. Silvia dice que entraba gente a mi casa y es otra mentira. Tengo que decir que mi mamá tampoco quería a Silvia, porque era una persona seria y la avergonzaba que dijera que tenía sexo por dinero, y se mostrara así en la televisión. Todo se paga en esta vida y su castigo es que sus hijos no la quieran. Christian no quiere saber nada con ella y Marilyn está por obligación. No quiere hablar de Soldán para que no se enoje Christian, que le pasa un dinero por mes. Tu hijo no te quiere porque defenestraste a su padre durante años. Entendé por qué tu hijo no está cerca de vos. Silvia se jodió la vida, podría haber sido como Moria en los '90", aseguró.

Con ganas de contar su verdad, Guido aseguró que la casa de sus padres, que está en sucesión, estaba hipotecada en dólares por una deuda de Silvia. "Y yo la pagué en dólares durante seis años; me guardaba los viáticos para que mis padres no se quedaran en la calle. Silvia ganó mucho dinero y lo gastó todo. En Carlos Paz cuando ganaba cien mil dólares la temporada, se alquilaba un castillo, tenía una limusina en la puerta, se llenaba de oro y pieles. No se compró ni un departamento y ahora llora porque no tiene un techo", indicó.

Ya muy emocionado, Guido contó que su papá es su héroe: "Nunca nos faltó nada gracias a mi papá que tenía dos trabajos. Antes de morirse pude decirle que lo amaba. Tuvimos una charla hermosa, un padre con todas las letras, familiero. Mi papá protegía mucho a Silvia, la contenía, la acompañaba. Mis padres fueron lo más importante de mi vida. Silvia es celosa, posesiva y te destruye si no sos de ella. Dijo Silvia que crió a su hijo hasta los 18 años, pero quien crió a Christian fue mi mamá".