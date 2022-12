Guillermo Andino cerca de despedirse de América, tras casi 20 años en esa pantalla

escuchar

Este viernes llega a su fin América Noticias Mediodía, el noticiero conducido por Guillermo Andino y María Belén Ludueña. Esto no es una novedad porque ya se había confirmado hace un tiempo el final de este espacio, que actualmente ocupa la franja de 12 a 13.30, de lunes a viernes. Mientras la periodista ya tiene proyecto para 2023 [hará un ciclo de espectáculos con Luis Ventura desde el 2 de enero], su colega no tuvo ninguna propuesta del canal en el que desde hace 20 años viene desarrollando su carrera.

A mediados de noviembre, LA NACION había anticipado que si bien el periodista de 54 años había tenido ofertas de otro canal de aire y de una señal de noticias, estaba esperando que América o A24 -que ahora quedó a cargo de Rolando Graña- le hiciera alguna propuesta concreta o tentadora para él. Sin embargo, esto no sucedió y consultado por LA NACION, Andino confirmó que existe la firme posibilidad de que este viernes él se despida definitivamente de la pantalla de América.

“Es así, el próximo viernes 23 de diciembre, después de 19 años de hacer América Noticias (ya que 2002 y 2003 volví para hacer Va por vos) me voy a despedir del público que me acompañó durante tanto tiempo. Aún no he resuelto qué voy a hacer el año que viene, pero ante el final de la edición del mediodía, evaluaré distintas propuestas. Después de 36 años ininterrumpidos quería también viajar con mi mujer y celebrar mis 23 años de casados en abril en el exterior y ocuparme de mis emprendimientos por fuera de la tele. Serán días y semanas de definiciones. Por supuesto, mi agradecimiento eterno a las autoridades de América que es mi casa”, aseguró Andino a LA NACION.

Recordemos que Andino llegó a la pantalla de América en 1997, luego de haber estado en eltrece en 1987 y entre 1989 a 1996, en Canal 9. En América condujo América Noticias e Impacto a las 7 hasta 1998 – noticiero matinal de esos años, para luego irse otra vez a eltrece para ponerse al frente de ciclos como Telepasillo, Machetes, y Siempre listos. En 2002 regresó al canal de Palermo, en donde condujo Va por vos, primero y luego las 2 ediciones diarias de América Noticias [en una de las cuales supo hacer dupla por varios años con Mónica Gutiérrez]. Aunque también a los largo de estos 20 años en el canal llevó adelante ciclos como Intratables, Informados de todo, y Es por ahí.





