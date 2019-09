Guillermo Marín volvió a negar los rumores de romance con Sol Pérez Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 19:55

Los rumores de romance se hicieron muy fuertes y, por eso, Guillermo Marín decidió contar que jamás tuvo una relación clandestina con Sol Pérez. Sin embargo, a pesar de negarlo, la versión permaneció instalada, y la propia exesposa del empresario teatral, Valeria Archimó, sumó sus dudas.

Por eso, Marín decidió acudir este viernes a Pamela a la tarde, por América, para continuar adelante con la desmentida "Quizá me equivoqué en decir que mato por Sol, pero es una expresión que uso siempre. A Sol la asesoro, hablo mucho, el tío jugaba al basquet conmigo, la conozco de más chica, conozco a sus padres... Te firmo un papel en blanco: jamás la vi como mujer a Sol, y nunca voy a salir con Sol Pérez. Es imposible que vea a Sol como una pareja. El tiempo dirá la verdad y va a ser testigo. Esto va a servir como archivo. Voy a seguir trabajando con Sol en una comedia, y con Valeria en un musical", señaló.

El productor aclaró nuevamente que tiene muy buena relación con Archimó, de quien se separó hace dos meses y medio. Debido a los rumores de romance con Pérez, la bailarina también salió a hablar porque está molesta y dolida con la sospecha que arrojan estos rumores, especialmente porque ambas mujeres compartían el escenario de la revista Nuevamente juntos, de la que Marín fue productor. "Valeria es la mamá de mi hija y la voy a querer toda mi vida. Ese rumor salió de una cabeza enferma. Es verdad que Sol tenía algunos privilegios en la obra porque trabaja mucho y quizá no llegaba a horario; me llamaba por teléfono y me avisaba a qué hora llegaría. Llevo dos meses y medio separado y, por mi forma de ser, no voy a estar con alguien por un tiempo, por respeto a Valeria y a mi hija", aclaró.

Y luego recordó que dos días después de haber dejado el hogar conyugal, Luis Ventura lo llamó para preguntarle si salía con Jennifer Lopez. "Hace dos años que no voy a Estados Unidos, ¿cómo hago? Se dice cualquier cosa. Ya es mucho. Me están sobrestimando", indicó.

Sol Pérez, en tanto, también volvió a hablar: "A Guille lo quiero un montón y no voy a dejar de quererlo porque pongan un rumor. Le mandé mensaje a Valeria diciéndole que si quiere nos sentamos a tomar un café. Le puedo dar mi teléfono para que lea las conversaciones que tenemos con Guille, que son sobre trabajo".