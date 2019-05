Habló el hombre que se peleó con Mariano Iúdica en la calle: "Me quiso basurear"

El comerciante dijo que se enojó porque él se había negado a hacer la nota pero el conductor le insistió

El miércoles pasado, Mariano Iúdica decidió hacer salir a la calle con las cámaras de Involucrados para registrar cómo se palpitaba en la calle el día del paro nacional. No obstante, terminó siendo noticia él cuando un hombre que trabaja en un puesto de flores no le quiso contestar, lo empujó de mala manera y el conductor comenzó a burlarse de él. Por supuesto que el señor se enojó aún más, y se mostró dispuesto a terminar el entredicho a los golpes.

"Yo los conozco así nomás, lo mismo a [Luis] Novaresio... Los conozco a todos porque antes vivía a la vuelta de C5N", explicó Marcos, el florista que terminó convirtiéndose en el inesperado protagonista del programa que se emite en las mañanas de América. Según él, le da exactamente igual que sean "políticos, abogados o jueces", siempre que no lo molesten.

El hombre explicó, en diálogo con el portal Farándula Show, que él no quería salir en la entrevista, y sin embargo Iúdica insistió. "Me molestó", dijo, y explicó que por eso decidió insultarlo y le pidió que "vaya y haga una entrevista sobre el hambre del pueblo".

"Cuando lo encuentre lo muelo, no lo perdono. No he perdonado a mi padre siendo militar. Me quiso basurear. Yo fui boxeador y me la banco. Así que no le tengo miedo de nada", replicó el florista notablemente enojado.