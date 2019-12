El dolor de Fede Bal por su padre. Crédito: Instagram

3 de diciembre de 2019 • 01:23

Aquellos que sueñan con triunfar en la televisión, en volverse famosos para participar de los programas más vistos y recibir el aplaudo de la gente no piensan en que convertirse en celebridad también significa tener que enfrentar la luz roja de la cámara aun en los momentos más duros de la vida.

El lunes, Fede Bal llegó a la pista de ShowMatch para participar del Súper Duelo contra Silvina Escudero: está un poco más cerca de ganar la final. Sin embargo, su cabeza no estaba en el programa, sino pensando en su padre, que en las últimas horas del fin de semana había empeorado y, para el momento de grabarse el programa, se encontraba en coma farmacológico.

Con la voz quebrada, y lágrimas en su mejilla, Fede describió la situación de Santiago: "Papá está muy mal, acá me siento vivo, es el único momento del día donde me olvido de los problemas. Verme llorando no es lindo, pero es la vida. Hoy lo único que queda es rezar por papá, está todo comprometido, tratamos de acompañarlo y decirle que hay un lugar mejor. Si sale de esta tampoco es vida. A veces, los familiares sentimos un cierto alivio que uno tiene que sentir y transmitírselo a la persona. Nos deja una familia hermosa, me dio los mejores 30 años de mi vida, es hora de que se ocupe de él. Y ocuparse de él también es irse. Me siento roto, que se vaya un papá es lo peor que te puede pasar en la vida".

El estudio quedó en silencio, y luego de la devolución de Marcelo Polino, que propició este momento, continuaron las palabras de apoyo de cada uno de los integrantes del jurado. Fueron especialmente sentidas las palabras de Florencia Peña, que atraviesa una situación parecida. Padre e hijo son dos personas muy queridas en el ambiente, y Fede supo ganarse un lugar de cariño y respeto entre sus colegas del Bailando.

Ante un Flavio Mendoza que no podía hablar del dolor y la emoción, Fede explicó: "Yo viví 30 años al lado de un papá súper enfermo, y yo aprendí a valorar mucho más la vida. Hace poco él quería tomar una gaseosa, yo lo filmé, muchos me criticaron pero es mi papá y es mi realidad. Y él dijo: 'Me acuerdo cuando era chiquito y jugaba en el barrio y tomaba esta gaseosa'. Su cabeza ya estaba yéndose, y entendí que llega un punto en que la persona tiene que irse. Yo normalicé la muerte, mucho más de lo que ustedes piensan del otro lado. Entiendo tu emoción y la de todos, pero yo me amigué mucho con la muerte, y él también".

A pesar de que cada devolución estuvo teñida de pesar por la situación de Santiago Bal, esto no desmereció el hecho de que Fede y Lourdes Sánchez fueron mejores que sus contrincantes, y por eso obtuvieron el pase a la siguiente ronda.