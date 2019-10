La modelo se refirió a su presente sentimental y recordó al diseñador Jorge Ibañez con un emotivo relato Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019 • 14:40

Esta mañana, Ingrid Grudke pasó por la mesa de Morfi, en Telefe , y además de hablar del amor y sus comienzos como modelo, recordó a su gran amigo Jorge Ibáñez con mucha emoción.

"¿Quién fue el gran amor de tu vida?", disparó El Chino Leunis al arrancar la entrevista. Sin meterse de lleno en la pregunta, la modelo habló de su relación con los hombres y su presente sentimental. "Estoy muy bien, en pareja con un chico de Mar del Plata. Siempre fui medio 'novia fugitiva', me cuesta mucho engancharme. Soy como la oveja negra de la familia porque nunca fui 'noviera', a diferencia de mis hermanas que se casaron muy jóvenes. Siempre fui muy libre, viajera e independiente. Quizá pensaba que el estar comprometida con alguien me iba a sacar libertad", confesó la ex de Cristóbal López, que empezó a trabajar a los 15 como modelo y ya a los 18 vivía sola en Barcelona.

"Los hombres no se animan cuando ven a una mujer tan imponente, autónoma e independiente con tanta personalidad. Siempre fui de solucionar mis cosas, ayudar a todo el mundo, de estar pendiente de mi gente", agregó Grudke. Y en relación a cómo se ve en un futuro, advirtió que sólo vive el presente: "Yo nunca pienso en el futuro. Siempre hago lo que siento en el aquí y ahora, y eso es lo que me guía".

Al recordar sus primeros pasos en las pasarelas, la referente de alta costura aseguró que su madre no quería que sea modelo. "Tenía mucho miedo a que me pase algo, pero luego me vio tan segura y estaba tan confiada en la educación que me dio que aflojó", contó, advirtiendo que hoy en día hay mucho engaño en el medio y en las redes sociales.

A la hora de hablar de un momento duro en su vida, la modelo no dudó en elegir el de la muerte de su íntimo amigo Jorge Ibáñez. "En un año tuve que asimilar la muerte de mi hermano, de mi asistente y de Jorge. Sin dudas, el mundo de la moda me ayudó a seguir adelante. Fue un golpe muy duro para mí", reflexionó emocionada quien por aquel entonces era la musa del diseñador.

Y enseguida, rememoró cómo fue enterarse de una noticia tan triste. "Un día antes había hablado con él. Ese día, el de su muerte, recibí un mensaje que decía: 'Lo lamento mucho por tu amigo' pero yo pensé que era por mi asistente, aunque me parecía raro ya que él había fallecido hacia un año. Enseguida, mi nueva asistente prendió la tele y ahí veo su imagen. Fue como un shock, me quede helada. En ese momento no podía ni llorar", recordó Grudke.

Bajo el lema "el show debe continuar", la rubia explicó cómo hizo para sobreponerse a semejante pérdida. "Ese día inclusive fui a una prueba de ropa, quería seguir para pensar lo menos posible. El sábado tuve un desfile en Tigre e hice solo su pasada como homenaje. Recuerdo que me temblaba todo, me temblaba el alma. Mis compañeros y Hernán Drago me sostenían porque sentía que se me quebraban las piernas", relató tras asegurar que siempre se sintió muy querida en el ambiente.