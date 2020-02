Internaron de urgencia a Adriana Aguirre por un cuadro de presión alta

Adriana Aguirre se encuentra internada en Mar del Plata, luego de sufrir un cuadro de hipertensión Crédito: Instagram

27 de febrero de 2020 • 13:18

Adriana Aguirre fue internada de urgencia por un cuadro de presión alta. Así lo confirmó su expareja Ricardo García, quien dio detalles del mal momento que atraviesa la vedette y actriz.

"Estoy con Adriana en la habitación. La internaron de urgencia, porque tenía la presión altísima: 19 de máxima y 11 de mínima. Toda su vida tuvo 10/6. Realmente es muy preocupante", contó el mediático. "Yo estaba haciendo La revista del Ángel, en el Teatro del Ángel y había terminado mi parte cuando vinieron a decirme que Adriana se había descompuesto. Ella está haciendo La súper revista 2020 en el Teatro de La Campana. A una cuadra estamos. Por más que estemos separados hace un año, yo estoy con ella a muerte porque fue mi compañera de vida durante 26 años", explicó García en la puerta de la Clínica Colón de Mar del Plata.

Consultado por Involucrados, por América, dijo que a la vedette le hicieron un estudio con un otorrinolaringólogo en el oído derecho, y también una resonancia magnética en las cervicales. "Ahora está descansado", indicó.

Aguirre y García tuvieron una separación escandalosa, debido a que ella estaba convencida que él sospecha que le fue infiel con quien hoy es su actual pareja. En abril tienen que hacer la separación de bienes y eso tenía preocupada a la vedette, según contó en varias entrevistas. Sin embargo, García desestimó que el estado de su ex se deba a ese tema: "Hace un año que estamos separados pero no estamos peleados. No sé si somatizó o no, o qué le dicen sus personas cercanas porque no tengo ni idea".

"Pidió por mí porque es en la persona que más confía. El hermano vive en San Pablo, a la hermana no tengo cómo ubicarla. Y no tiene más parientes porque su mamá falleció el año pasado. Tuve toda mi vida al lado de Adriana. Nuestra separación de bienes va a ser por lo que dice la ley. Ella tiene que estar tranquila. No sé qué le pueden decir, pero yo estoy internado con ella", finalizó García.