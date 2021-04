Intratables: Diego Brancatelli defendió las nuevas restricciones y dijo que “hay que ser más autoritarios”

Las nuevas medidas implementadas por el Gobierno para frenar la segunda ola de coronavirus, que ya está marcando un récord de contagios a lo largo del país, entraron en vigencia este viernes y generaron un amplio debate en la sociedad. En Intratables, el periodista Diego Brancatelli defendió las restricciones y tuvo cruces con sus compañeros.

“Hay que entender la gravedad de la situación y respetar lo mínimo que nos piden. No es tan exigente, solo un poquitito de colaboración. ¿Qué quieren, que revienten los hospitales? Si los restaurantes tienen que cerrar a las 23, aunque pierdan algo de plata, lo van a tener que hacer”, aseguró Brancatelli. “Diego, ¿por qué te enojás con nosotros? Si una cosa dice el Presidente, otra cosa dice Larreta y otra Kicillof”, le preguntó Gustavo Grabia. “¡Hay que hacer lo que dice el Presidente!”, contestó el periodista conocido por su postura oficialista.

“Fueron votados para dar un camino para que la ciudadanía lo recorra, no para que uno diga ‘vos tomá esta diagonal’, ‘vos andá por acá', ‘hacé la que te guste”, continuó Grabia. “¿Por qué jugamos al límite, por qué desafiamos? No hay poroto que le venga bien a la gente”, sentenció Brancatelli, quien después se refirió a la queja como un “deporte” para los argentinos. “Escuchen al Presidente y acaten, viejo. Son 20 días. Hay que ser más soberbios, más determinantes, más autoritarios”, agregó. “Diego dice que hay que ser más autoritarios, así no se puede”, interfirió Débora Plager.

“Si a la oposición no le gusta, que gane las elecciones y cuando les toque una pandemia que decidan ellos”, chicaneó Brancatelli. “Esa frase no la uses, eh”, le contestó con una mueca Paulo Vilouta, lo que generó risas entre los panelistas del programa.

LA NACION