Se vacunó sin turno y se lo contó a sus amigas: “En este país trucho hice uso de la truchez”

Una mujer de Concordia, Entre Ríos, le confesó a sus amigas en un audio de WhatsApp que se vacunó sin turno contra el coronavirus. “En este país tan trucho hice uso de la truchez”, dijo la señora que revela su verdad edad y el contexto en el que se terminó por aplicar la primera dosis de la inmunización.

“Hola grupete; les aviso que estoy vacunada. Lo fui a acompañar a mi marido y llegado el momento pidieron los dos documentos, porque primero a la entrada habían dicho que no estaba en la lista; cuando llegó el turno de vacunar pidieron los documentos y nos anotaron en una planilla y uno de cada lado nos vacunaron. Buenísimo, no duele nada. Dice que hay que tomar paracetamol cada 12 horas por algo de fiebre y algo de dolores. Así que ya tengo la primera dosis”, se escucha decir a la mujer.

El país de la truchez: una mujer se vacunó sin ser controlada y se lo contó a sus amigas

“Sí, yo tengo 66 y bueno, más vale que no estaba anotada en la planilla. Pero en este país tan trucho hice uso de la truchez. Cuando llegamos al centro vacunatorio nos pidieron documento, el mío y el de él. Nos anotaron en una planilla, no controlaban. Y cuando quise acordar me dijo: ‘Levante la remera’. Así que buenísimo”.

Luego de que la mujer confesara el hecho a sus amigas, el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, dijo a los medios locales que encararon una investigación, pero que la señora estaba anotada en la lista y que en los próximos días estaba programada su cita para vacunarse sin necesidad de ninguna “avivada”.

LA NACION