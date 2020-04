Intratables: el duro cruce en vivo entre Fabián Doman y Ernestina Pais

Fabián Doman se cansó de Ernestina Pais y la cruzó al aire.

Los ánimos en momentos de cuarentena por coronavirus, más las imágenes de las colas eternas en las puertas de los bancos, multiplicados por el estilo polifacético y heterogéneo del panel, hace que Intratables sea susceptible de una chispa para volar por los aires. Y algo así sucedió este viernes.

En comunicación vía Skype con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, el periodista Gustavo Grabia lo interpeló sobre la falta de previsión en relación al número de clientes que no tienen o usan tarjeta de débito. Ernestina Pais comenzó a opinar y corregir fuera de plano. Lo mismo durante la respuesta del entrevistado, como también mientras exponía Deborah Plager. "Déjenlo terminar", avisó Fabián Doman pidiendo silencio.

Ernestina a continuación siguió corrigiendo una pregunta del conductor, y la presión siguió subiendo. La panelista hizo lo mismo mientras Plager leía la última comunicación de Anses sobre cómo iban a trabajar los bancos durante el fin de semana. Y Doman no aguantó más: "Ernestina, dejá dar una información. Dejemos terminar a alguien cuando hay información, si no no se puede hacer un programa de televisión".

Necesitada de tener la última palabra, y empecinada en contradecir técnicamente la información de su compañera, Ernestina siguió, pero Doman levantando la voz la paró en seco: "Sí, Ernestina, ampliaron el horario para la gente. Así no podemos, dejá hablar a todo el mundo. A ver: los bancos trabajan de 10 a 15 y mañana trabajan de 10 a 17, ¿no te das cuenta de la diferencia o querés que no lo contemos? Es imposible trabajar así ".

El cruce terminó con el conductor cambiando abruptamente de tema, y ella quedándose en silencio con cara de pocos amigos.