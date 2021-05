Jon Hamm recordó cómo fueron sus primeros pasos en el cine erótico, antes de Mad Men

Jon Hamm es una de las celebridades más seductoras de Hollywood. Y gracias al papel que interpretó en Mad Men, en donde se metía en la piel del publicista Don Draper, su nombre es sinónimo de calidad. Pero no siempre le fue fácil desempeñarse en las grandes ligas. En una entrevista con Graham Bensinger, el actor confesó que en sus inicios tuvo que participar en películas pornográficas.

“Tenía un grupo de amigos que vivían en Los Ángeles que eran de la universidad, y estábamos todos compadeciéndonos una noche porque ninguno de nosotros estaba trabajando. Yo tenía alrededor de 26 años. En ese momento una amiga me dijo que me podía quedar con su trabajo porque ‘ya estaba cansada’. Cuando le pregunté me dijo que era vestuarista pero dentro del cine pornográfico”, recordó el actor de 50 años.

“Solo me dijo que me presente a las siete de la mañana en un almacén en el centro de Los Ángeles. Fue lo más sombrío que vi en la vida y me duró un mes. Son las personas más tristes del mundo. No es el lado de la industria que me inspira”, afirmó. En 2009, Hamm había relatado este pasado dentro de la industria en una entrevista con Ellen DeGeneres. “Fue abrumadoramente deprimente. Los actores siempre estaban muertos pero estaban haciendo todo lo posible. Yo no lo podía creer”, había contado.

Hamm tuvo que lidiar contra una fuerte adicción al alcohol que pudo superar antes de comenzar con la producción de la serie Mad Men, en 2008, que le dio su primer Globo de Oro y, posteriormente, el Emmy en 2015 luego de estar nominado ocho veces y nunca poder obtenerlo.

LA NACION