Jorge Rial y Adrián Pallares protagonizaron una fuerte discusión mientras analizaban el éxito de un show de influencers vía streaming

Este miércoles, Jorge Rial y Adrián Pallares protagonizaron un acalorado cruce en Intrusos. Los periodistas debatieron sobre el éxito de los shows vía streaming y tomaron como ejemplo el caso de Hashtag, la polémica obra virtual de varios influencers. "Vos invalidás lo que yo opino", lanzó Pallares.

Mientras comentaban las acusaciones que enfrentó Martín Cirio, alias "La Faraona", en las últimas semanas, el panelista opinó sobre los resultados de la única función que brindaron varias figuras de las redes sociales en septiembre.

Recordemos que el espectáculo contó con la presencia de Yanina Latorre, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Lucas Spadafora y Santiago Maratea. "Fue un negocio que funcionó muy bien", aseguró Pallares, e inmediatamente Rial lo contradijo: "Tengo los números y conozco el negocio, eso no es éxito".

El panelista intentó no ahondar en la discusión: "No voy a entrar en esa". Sin embargo, el conductor redobló la apuesta: "Yo te entro y te lo discuto a muerte".

"Decí lo que quieras, todo bien, ¿querés entrar ahí?", lo cuestionó Pallares. Rial fue más allá y dijo, sin filtro: "¿Quién hizo ese streaming? ¿La productora Dapote? Son los reyes del dibujo". Una vez más, el panelista evitó confrontar: "No lo voy a debatir, es una cosa personal".

No conforme, Rial chicaneó a Pallares: "¿Pero vos estás en esto?", y el periodista dejó en claro su postura: "Si yo te digo que es un negocio y vos me decís que no, entonces invalidás lo que yo opino y prefiero quedarme quedo callado".

Este miércoles, el panelista y el conductor se cruzaron en vivo en Intrusos

El conductor aseguró que quería darle la posibilidad de debatir sobre el tema para que el expanelista de Viviana Canosa no quedara "como víctima". Luego, llegaron al punto de conflicto sobre lo que cada uno considera como "éxito" en cuanto a la venta de entradas.

"Fue un buen negocio porque se vendieron muchas entradas, pero no se hizo otra vez porque salió muy mal. No es un tema de guita, sino que salió muy mal artísticamente, fue un fiasco", explicó Pallares. Y agregó: "Los productores se comieron puteadas en diez idiomas pero en ese momento ganaron plata todos".

"Pero el negocio no es solamente la plata, vos lo sabés. ¿Qué querés en el teatro? Continuidad", cuestionó Rial. Ambos coincidieron en que la idea de una "única fecha" para un show de streaming no asegura que el negocio prospere y el conductor remarcó que asocia el "éxito" a un producto que se sostiene en el tiempo y no al dinero que se pueda recaudar en unas horas por única vez.

"Quería dejarlo claro porque sino después soy el hijo de p. que mato a mis panelistas, y no los mato, ya aclaramos mi concepto de éxito", cerró Rial, después del tenso momento que duró varios minutos.