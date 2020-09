El conductor de Intrusos se mostró indignado con la hija de Yanina Latorre, después de que se burlara de los temblores de la jurado del Cantando 2020

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2020 • 10:01

Este lunes, las redes sociales se colmaron de críticas a Lola Latorre por un desafortunado comentario que hizo sobre Nacha Guevara. Tras la repercusiones, Jorge Rial habló sobre el tema en Intrusos y fulminó a la hija de Yanina Latorre: "¿Hasta dónde vamos a naturalizar estas cosas?".

Todo empezó cuando la participante del Cantando 2020 dijo: "Estoy re tranquila, pero Lucas Spadafora, mi compañero , está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha", en un móvil de La previa del Cantando (Ciudad Magazine). Aunque los conductores dejaron pasar el comentario, en las redes sociales rápidamente repudiaron el "chiste".

Rial abordó la polémica declaración y expresó: "Todos estamos viendo al aire a Nacha con algún problema, y seguramente Lola Latorre, que fue quien lo dijo, lo dijo naturalmente porque debe ser algo que se escucha en los pasillos".

"La pregunta que me hago es: ¿hasta dónde vamos a naturalizar estas cosas?", cuestionó. "Yo no sé si Nacha tiene ganas o no de hablar del tema, pero es un chiste que se lo hace todo el mundo, atrás de ella", agregó.

La fulminante crítica de Jorge Rial a Lola Latorre: "¿Hasta dónde naturalizamos estas cosas?" - Fuente: América 05:04

Video

Luego, el periodista aclaró que no cree que la joven de 19 años lo haya dicho "con maldad", pero que representa "la falta de humanidad" que existe en la televisión. "¿Sabés cuándo recupera la humanidad la tele? Cuando se enojan, que te sale lo que sos; o cuando hacés algunos chistes, que también te sale lo que sos", sentenció.

"Llega un momento en el que se arma un microclima y no te das cuenta de nada. Termina en una nota una chica, haciendo un chiste que es interno y por ahí estamos hablando de una persona que está sufriendo una enfermedad", cerró.

La reacción de Nacha Guevara al comentario de Lola Latorre

A las pocas horas de que Latorre hiciera se refiriera a "los temblores" de Guevara, la jurado puso "Me gusta" en el mensaje de Twitter de una seguidora que se solidarizó con ella.

"Paso para solidarizarme con vos sobre un tema de salud, fue muy desubicada de reírse porque temblás. No se debería naturalizar el reírse del otro sin mirarse a uno. Ella pidió respeto porque le decían que tenía un tema de salud y cerró una aplicación. ¿Reírse de vos? ¿De la salud? Una vergüenza", fueron las palabras de la usuaria.

Además, en la noche del martes, tuvo lugar la sentencia del Cantando 2020 y la participante recibió el voto secreto de Moria Casán desde su casa. Mientras el rostro de la joven se veía en la pantalla gigante, Guevara tomó la palabra y anticipó: "Tenemos una charla pendiente vos y yo. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero será cuando vengas a cantar en persona, ¿queda pendiente, ok?".