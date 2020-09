Cantando 2020: Nacha Guevara fue lapidaria con Lola Latorre

Lola Latorre en la mira de Nacha Guevara Crédito: Prensa LaFlia

Una de las parejas más jóvenes del Cantando 2020 se presentó nuevamente en la pista al ritmo de Tan Biónica. Lola Latorre y Lucas Spadafora llegaron a la pista del reality y, al momento de saludarlos, Ángel de Brito le preguntó a ella por un cruce que tuvo un Adabel Guerreo. Lola comentó que la vedette acusó a Yanina de ser chupamedias del jurado y de Moria Casán, y expresó: "Me reprochan a mí cosas que hace mamá, y yo le dije que si tenía algo que decirle a Yanina, que se lo dijera ella". Ante esa opinión, "la one" se mostró muy divertida y opinó que Adabel "está resentida".

Lola contó, después, que más allá de su vida en la televisión sigue firme en la carrera de derecho: "Creo que estudio porque soy muy aplicada. Me gusta estudiar, es lo que me baja a tierra". Y dicho eso, la pareja comenzó con su versión de "Ella".

Cuando el jurado hizo la devolución, Nacha Guevara fue contundente. Primero opinó que la evolución de Lucas es "increíble", y agregó: "Felicitaciones, porque eso se consigue con trabajo y humildad". Sin embargo, cuando evaluó a Lola se mostró disconforme: "Vos cantaste muy poquito, el nivel de evolución es muy diferente, y cada uno tiene sus tiempos. Pero la evolución de uno y del otro está muy desnivelada. Tu cuerpo es muy desarticulado, no tiene armonía cuando se mueve, sobre todo el torso. Desde luego que eso se trabaja, haciendo jazzdance, por ejemplo, pero la diferencia es muy grande, y me resulta difícil puntuar" (7).

En su turno, Karina "La Princesita" Tejeda consideró que la pareja sabe elegir muy bien su repertorio, porque hace canciones "que les quedan bien, y que no dejan a la vista sus limitaciones", y destacó: "Los dos estuvieron correctos y afinados. Espero más crecimiento, pero vienen bien" (6).

En su devolución, Oscar Mediavilla fue muy breve: "Entiendo que este tipo de canciones les van muy bien, son dos jóvenes que lo pueden hacer muy bien y esta canción es linda para que la hagan" (7). Por último, Moria Casán destacó sobre Lola: "Te veo muy relajada, muy bien de voz. Me asombro cómo te mandabas altos y estabas disfrutando. Me encanta esta pareja, y me gusta la puesta que hacen. Ustedes son muy personales y muy profesionales" (voto secreto).

