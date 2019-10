Juan Palomino habló de su apoyo a la gestión kirchnerista y se diferenció de su colega, Luis Brandoni Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 14:56

Juan Palomino visitó este mediodía Intrusos para hablar del estreno de la película Pistolero, que protagoniza junto a Lautaro Delgado, y de la serie sobre la vida de Diego Maradona, en la que el actor lo interpreta desde el 2001 hasta la actualidad.

"Me toca hacer un Maradona en su propio laberinto, en la soledad. Es un gran desafío. Lo admiro, a pesar de sus contradicciones. Muchos me dicen que me parezco a Diego y yo creo que, en la actuación, te mimetizás con tu personaje", contó el actor. "Sé que hicieron largos castings porque buscaban un parecido pero también una esencia. Lo he hecho con mucho respeto y amor. (...) Me comprometí mucho porque estoy en la piel de alguien que está vivo, alguien que nos dio muchas alegrías, que se plantó y se puso siempre del lado del pueblo", detalló Palomino.

También habló de la polémica que despertó la grabación de la serie: "Es lo que provoca Maradona. Todo el mundo opina sobre lo que dice y hace. Yo nunca lo juzgué. Es alguien a quien han ubicado en un Olimpo, dándole una condición de Dios y eso provoca soledad y grandes contradicciones. Siempre lo comprendí pero no lo juzgo".

Palomino es un actor que nunca escondió su militancia y su cercanía con el kirchnerismo, por lo que el tema de la política se volvió ineludible. "Cuando murió Néstor Kirchner, muchos actores se manifestaron. Yo ya lo había hecho antes. Recuerdo cuando, hace unos años, estábamos de gira en Firmat, en la provincia de Santa Fe, con La tentación, una obra de Pacho O'Donnell, y manifestamos nuestro punto de vista respecto a los dichos de alguien de la Sociedad Rural que dijo que hay que reflotar este país en base a tres pilares: el Ejercito, el campo y la iglesia. Y fuimos cercados en la Municipalidad de Firmat, casi nos prenden fuego", recordó el actor.

Rial le preguntó, entonces, por su opinión sobre la militancia de Luis Brandoni, quien ha expresado abiertamente su apoyo a la gestión de Mauricio Macri. "Brandoni me llena de ternura cuando lo escucho hablar. De repente se pasó del otro lado y reniega de todo por lo que luchó durante años", reflexionó. "Yo creo que lo hace por convicción, no por conveniencia. Estuvo exiliado, fue dirigente de Actores y ahora nos acusa de tener una ideología. Es una persona bastante particular. Está en las antípodas del su personaje de La Patagonia rebelde y está más cerca del que hizo en Esperando la carroza", chicaneó.

"Claro que trabajaría con Brandoni, cómo no. Soy muy respetuoso. Nos deberíamos una charla. Siempre lo admiré en su condición de actor. Me llama la atención y me sorprendió que se desafiliara a la Asociación de Actores, acusándonos de kirchneristas", finalizó Palomino.