Juana Viale recordó una anécdota de su infancia durante uno de las tardes con su abuelo, Daniel Tinayre. La nieta de Mirtha Legrand contó que el director y productor de cine disfrutaba de las comidas familiares y que una vez lo hizo enojar por no hacerle caso: "¡Me retó tantó! Pegó un grito tremendo, y mi mamá no sabía bien a quién llamarle la atención, si a él o a mí".

El domingo, durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand la actriz se mostró nostálgica y mientras charlaba con el experto en hotelería Gabriel Oliveri, dio a conocer cómo eran las reuniones en familia cuando era niña.

"Me acuerdo un día que mi abuelo, que era francés y le gustaba mucho comer, se enojó muchísimo", relató, y agregó: "Yo estaba cantando, y él me dijo: 'Juanita, no cantes en la mesa'; pero obvio que no le hice caso y seguí cantando, así que me volvió a llamar la atención y me repitió: 'No cantes en la mesa, Juanita'".

"Después directamente me pegó un grito terrible, tanto, que mi mamá se quedó desorientada. '¿A quién tengo que retar? ¿Al que pegó el grito o la que estaba cantando?'", afirmó. Oliveri la interrumpió y comentó: "Entonces ya eras una niña rebelde".

"Siempre", respondió la conductora, y enseguida aclaró: "Rebelde es hacer lo que uno desea, que a veces significa ir contras las reglas establecidas, pero no quiere decir nada negativo; porque a veces los rebeldes están asociados a ser la oveja negra de la familia".

Oliveri redobló la apuesta y expresó: "Bueno, puede haber una combinación. Ahora sos una oveja rosa, pero tenes cara de haber sido una ovejita negra". Viale fue más categórica y sentenció: "Por suerte siempre hice lo que quise y siempre me respetaron todo lo que hice en mi familia".