Juana Viale contó cómo conoció a su novio y confesó: "Me encantaría casarme"

17 de mayo de 2020 • 14:29

En una nueva mesa de Almorzando con Mirtha Legrand que comandó como conductora en reemplazo de su abuela , Juana Viale habló en detalle sobre su relación con el arquitecto y guitarrista Agustín Goldenhorn (integró la banda de rock Falsos Profetas) , quien se encontraba presente en el estudio.

En un comienzo, la actriz reveló cómo conoció a su novio. "Fue una cita a ciegas", señaló Juana en el inicio de su relato. "Me mandó un mensaje un sábado sin saber quién era yo, y yo tampoco sabía quién era él, nos había conectado un amigo. Ese día empezamos con un breve contacto telefónico y me hizo reír. Al día siguiente, le dije que tenía una hora para salir y tomar un vino y conocernos; dormí a los niños temprano, y me pasó a buscar", prosiguió.

Cuando Juana bajó del edificio, Agustín se sorprendió cuando vio quién era. "Como él no sabía que estaba hablando conmigo, me dijo 'ah, sos vos'", contó risueña la actriz. "Fuimos a un bar malísimo donde tomamos un vino malísimo, y ahí surgió la magia", recordó.

En otro momento de la charla, cuando uno de los invitados a la mesa, Gabriel Oliveri, le preguntó a Viale qué haría si Agustín le mostrara un anillo y le propusiera casamiento en breve, Juanita sorprendió con su respuesta: "Sí, me casaría, me encantaría casarme por la fiesta, por el nombre del amor, pero la religión la dejo de lado", aclaró.

Juana Viale y Agustín Goldenhorn blanquearon su relación en noviembre de 2019, y en marzo de este año se dejaron ver en el bar Los Galgos, en una salida romántica . De negro, con una pollera con brillos y una musculosa, la actriz le sonrió a los flashes mientras tomaba de la mano a su novio de 42 años , de quien se la nota muy enamorada.