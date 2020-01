Julieta Prandi iniciará acciones legales contra un cabaret que utiliza su imagen

Julieta Prandi confirmó que iniciará acciones legales contra un cabaret que utiliza su imagen, en España Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de enero de 2020 • 18:54

Julieta Prandi se sorprendió al enterarse que un cabaret en Madrid, España, está utilizando su imagen para promocionarse. "Es una foto vieja, del año 2002. Me enteré hoy. Mi abogada, Karina Barrios, va a averiguar todo, por supuesto. Suele suceder que buscan chicas por internet sin preguntar quiénes son, y mucho menos pedir permiso", contó la modelo y actriz en Intrusos.

Prandi, que está haciendo Atrapados en el museo en Villa Carlos Paz, recordó que se trata de "una foto de Gabriel Rocca, para una producción de tapa" de una reconocida revista de modas. "Tenía una corona de princesa, y unos 19 o 20 años. Mi abogada tiene que interiorizarse del tema, porque recién nos enteramos", enfatizó.

La actriz aseguró además que va a pedir un resarcimiento económico. "Siempre se pide una compensación económica porque soy modelo y trabajo con mi imagen. No tienen por qué utilizar mi imagen sin mi consentimiento, ni siquiera para vender zapatos", señaló. Y recordó que no es la primera vez que le sucede algo así: "Una vez me sucedió algo parecido en Bolivia, y tuve que viajar con mis abogados para solucionarlo. Impunemente, creen que nadie va a reclamar y usan cualquier imagen".

Según recordaron en Intrusos, fue en el año 2003 cuando Prandi descubrió que una empresa de cable del país vecino utilizaba su imagen para promocionar un canal pornográfico.