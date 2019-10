La modelo y conductora dio detalles de su nuevo estado: "La división de bienes está en la Justicia, pero la novedad es que soy divorciada" Crédito: Instagram

11 de octubre de 2019 • 13:38

Tras doce años de relación, Julieta Prandi confirmó que está "legalmente divorciada" del empresario Claudio Contardi. Si bien la modelo blanqueó su ruptura hace un tiempo, de hecho hubo varios escándalos en torno a la separación, hace unos días salió la sentencia en la Justicia.

En una nota que le dio a Intrusos, la actriz que va a hacer temporada en Carlos Paz junto a Paula Chaves y Pedro Alfonso, habló sobre su estado civil y, tras confirmar la noticia, aseguró que está sola. "La división de bienes está en la Justicia. La novedad es que soy divorciada, legalmente divorciada. Todo lo demás está en camino a.", relató Prandi, quién aseguró estar súper tranquila.

Luego, hizo referencia al escándalo que vivió hace unas semanas, mientras se encontraba de vacaciones en Brasil. "Fuimos a bailar y allá tienen un sistema que te dan una tarjetita para entrar y salir. La tenés que entregar al salir. Cuando nos íbamos, que de hecho fuimos invitados por los organizadores de la disco y pagamos nuestros tragos, en vez de haber tres tarjetas teníamos dos", contó la modelo.

Y en cuanto a las imágenes que se viralizaron en todos los medios, Prandi explicó: "De repente, vienen los patovicas y uno me agarra del brazo y dice: 'ella no se va'. Fue como violento, mis amigos saltaron y casi que se van a las manos. Vinieron los organizadores y dijeron: 'soltala, nada que ver'. Fue todo ese mal entendido y alguien grabo y terminaron diciendo que yo estaba ebria, con un chongo y me fui sin pagar", concluyó con tono irónico.