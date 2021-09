La 1-5/18: la familia de Lorenzo cumple su cometido y el cura debe dejar el barrio

Recuperado de su estado crítico tras haber recibido un disparo, Bruno (Gonzalo Heredia) se reencuentra con su novia Andrea (Luli Torn) y espera que Sebastián (Luciano Cáceres) no le cuente a la policía sobre lo ocurrido.

Renata (Lali González), a su vez, decide no contarle a Lautaro (Nico García), su marido, lo que ocurrió con Bruno, ni sobre el enfrentamiento entre la banda de Wilson y los hermanos Luna. El hombre, de todos modos, utiliza como excusa el enfrentamiento armado para convencer a su mujer de que no salga de su casa. Por la noche, vuelva a mostrar su poder, al reclamarle que no le preparó la cena. Y aunque Noelia (Leonor Manso) se ofrece a hacerlo, insiste con que sea su esposa quien le cocine.

Sebastián, en tanto, va a buscar a Matías (Balthazar Murillo) a la casa de Camila, la chica que Renata (Bárbara Lombardo) desprecia porque es la hija del encargado de un edificio. Una vez en su casa, el adolescente reacciona a los comentarios xenófobos y clasistas de su madre adoptiva, y esa situación ayuda a que su padre tome una decisión: no delatar a Bruno.

Cuando llama a Rita para contarle, le explica que tomó esa determinación luego de escuchar a su hijo decir que no hay que juzgar a la gente por su origen. Orgullosa y emocionada, ella -que en realidad es la madre biológica del muchacho- lo felicita por haberlo educado tan bien. La atracción entre ellos es cada vez más evidente.

A pesar de su rol activo junto a las otras mujeres del barrio a la hora de combatir a los narcos y procurar que la gente de la 1-5/18 salga adelante, Vivi (Leticia Brédice) sigue sin querer darse cuenta de que su marido, Rogelio (Yayo Guridi) no solo es un embustero, sino que es capaz de todo para conseguir lo que quiere, aun en detrimento del bienestar general. Mientras se encontraba con Chacho (Maxi Ghione), Rogelio quiere darle una sorpresa: le trae de regalo un par de aros, pero se olvidó de que ella no tiene los lóbulos agujereados. Más tarde, lo descubre al puntero viendo en su celular una ecografía. Y aunque en realidad se trata de una imagen del hijo que espera con Mili (Nina Spinetta), él le inventa una historia que ella termina creyendo.

Mientras Jontathan (Lucas Demario) vuelve a presionar a Tulio (Gregorio Barrios) para poder contar con el bar de su padre, Bruno se encuentra con Wilson para agradecerle por haberlo salvado, pero el maleante le deja en claro que lo que él quiere a cambio es, también, poder utilizar el bar como lugar estratégico para la distribución de droga.

En su cita con Ricky (Felipe Colombo), Gina (Angela Leiva) se encuentra con Roxy (Julieta Bartolomé) y Jontathan. Y a pesar de que la muchacha quiere mantenerse al margen de los problemas porque se encuentra en libertad condicional, el malviviente se violenta con el abogado y todo termina en escándalo.

Al llegar a su casa, Gina se encuentra con su padre, Don Luis (Patricio Contreras) tirado en el piso. Por eso, cuando aparece Bruno con Andrea, le reprocha que lo haya dejado solo. Al irse, pasa por delante de él y lo golpea con su cuerpo. Entonces, el muchacho se queja y comienza a sangrar de nuevo.

Jonathan sigue muy alterado al llegar al barrio y se la toma con Cristian (Eliam Pico) y Malena (Ornella D’Elía), pero cuando se está por poner más violento llega Wilson con sus hombres y lo echa, diciéndole que esa es su zona.

Cuando Lola va a buscar a Lorenzo, lo encuentra reunido con Miranda (Romina Gaetani), hablando sobre el contrato a la empresa familiar con la bioquímica. Allí, él le revela a la maestra que su familia es dueña de un laboratorio y que no puede desentenderse de las obligaciones, pero que va a hacer todo lo posible para quedarse en el barrio.

Como había convenido con Coty (Rodrigo Pedreira) y su cuñada (Nora Cárpena), Ciro (Arturo Bonín) se reúne con su sobrino, Lorenzo, y en su rol de obispo, lo quiere convencer de que abandone la 1-5/18, pero no consigue su cometido. Sin embargo, tras la reunión mueve sus hilos para que el joven tenga un nuevo destino.

Para Renata es muy importante que Sebastián y Matías asistan al evento que organizó, pero el médico recibe el llamado de Rita, alertándolo sobre el estado de Bruno y no solo cambia de planes, sino que con su decisión terminará cambiando la vida de su hijo y la de su familia para siempre.