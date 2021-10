La 1-5/18: Rita tiene un sueño muy hot con Sebastián que despierta la ira de Lautaro

La situación cada vez se presenta más difícil para Bruno (Gonzalo Heredia). Ante la llegada de los hermanos Luna al barrio, debe emprender nuevamente la huida con el objetivo de no morir a manos de esos delincuentes y, por ese motivo, deja a su paso más preguntas que respuestas. Preocupado por no saber qué hacer, el padre Lorenzo (Esteban Lamothe) le ofrece la posibilidad de refugiarse en una casona que tiene en San Andrés de Giles, en donde podrá permanecer oculto hasta que la situación se tranquilice. Como es de esperar, Bruno acepta la propuesta sin dudarlo.

Claro que, antes de huir, el protagonista le pide al cura una sola cosa: que no divulgue con nadie su paradero, ni siquiera con sus vínculos dentro del barrio. Ante su ausencia, es Lola (Agustina Cherri) la primera en mostrarse muy preocupada. Sin saber nada de él, la joven le pregunta a Lorenzo por Bruno, pero la respuesta del religioso es que no puede decir nada y que ella simplemente debe confiar. La mujer no soporta eso, y se molesta ante tanto misterio.

Algo muy similar sucede con Gina (Ángela Leiva). La “hermana” de Bruno pronto se pregunta que sucedió con él y empieza a investigar si alguien sabe algo, pero -al igual que Lola- no logra descubrir nada. En su búsqueda, encuentra el celular de Bruno y decide llamar a un teléfono que no está registrado. Del otro lado de la línea, alguien lanza todo tipo de amenazas e insultos, y Gina deduce que la fuga repentina de él tuvo que ver con esa persona.

Lejos de todo, el protagonista se oculta en San Andrés de Giles, pero no puede evitar vivir perseguido por los fantasmas de quienes lo amenazan.

En otro lugar del barrio, Rita (Lali González) no puede negar que su mente está puesta en Sebastián (Luciana Cáceres). En un sueño que tiene, fantasea con que el médico va a visitarla y comienza entre ambos un momento de mucha sensualidad, que luego es interrumpido por Lautaro (Nico García). Si bien es una fantasía, la realidad se revela mucho más difícil cuando el matrimonio protagoniza una fuerte pelea, que -casualmente- Sebastián escucha a través del teléfono.

Más adelante, Rita va a ver a Lorenzo y mantiene una conversación en la que confiesa que las cosas no andan bien con su marido. El cura la escucha con mucha atención, porque sospecha que el hombre puede formar parte de un negocio muy turbio.

Poco a poco, la situación para Lautaro podría complicarse. Pero, más allá de esto, todo se presenta mucho más oscuro para Lorenzo cuando -de manera intempestiva- recibe la visita de los hermanos Luna.