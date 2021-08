La Academia: así fue el gran debut de Lio Ferro

La noche del lunes marcó el primer baile de Lio Ferro, una de las incorporaciones de ShowMatch. El joven actor e influencer se mostró muy entusiasmado por formar parte del certamen, y tuvo un diálogo muy sincero con Marcelo Tinelli.

Acompañado de la bailarina Camila Lonigro, Ferro le dijo al conductor: “Es un placer estar acá, es un flash. Me acuerdo que mi abuelita, que está en el cielo, siempre te miraba. Ella era muy fanática tuya”. El intérprete confesó que estaba nervioso, y explicó por qué “La Academia” es un desafío nuevo: “Yo bailaba en patines en Soy luna. Y acá es mucho movimiento de caderas, pero fui aprendiendo”.

Antes de bailar, Ferro saludó a su pareja, Amira Chediak, que se encontraba en el estudio, y a su pequeña hija, Roma. En ese momento, Tinelli le preguntó a ella si podía llegar a tener celos de su marido, y Amira respondió: “Vamos a ver cómo se porta. Yo miro LAM todos los días, así que por Ángel me entero de todo”. Y sin más preámbulo, Lio se entregó a una coreografía que recibió grandes elogios por parte de los especialistas.

Al momento de recibir su primera devolución, Ángel de Brito celebró la llegada de Ferro a la pista, y expresó: “Se nota que lo están pasando bien, porque estuvo muy bueno. Me gustó mucho, no parecía un debut” (9). Carolina “Pampita” Ardohain se sumó a los aplausos, y destacó: “Qué linda sorpresa, salieron y arrasaron. Me encantó todo lo que hicieron, la pareja tuvo conexión. Me gustó mucho lo que presentaron: frescos, alegres, relajados, una pareja que llega con mucha fuerza. Cuidado los otros que vienen en competencia, porque ustedes tienen futuro” (voto secreto).

Por su parte, Guillermina Valdes opinó: “Festejo el atreverse. Me encanta que estés acá, entiendo que sos pez fuera del agua en esto. Disfruten” (10). Luego Jimena Barón se mostró en sintonía con sus compañeros, y remarcó: “Una sorpresa muy grata. Para mí era importante la primera pisada, y yo creo que de los nuevos, van a ser mis preferidos. Camila sos preciosa, y sos una excelente bailarina, se te nota muy agradecida de estar acá, así que un placer como jurada tenerte. Chicos, me encantó, espero que sostengan esta nota” (10).

En último lugar, Hernán Piquín se sumó a los elogios, y les otorgó un siete. Con 36 puntos, Lio y Camina se convirtieron son el segundo puntaje más alto de la cumbia.

LA NACION