La Academia: con mucha emoción, Rodrigo Tapari ingresó formalmente al certamen

Luego de convertirse en una de las grandes figuras del Cantando 2020, y después de reemplazar a “El Polaco” durante un ritmo, finalmente llegó el momento en el que Rodrigo Tapari se incorporó formalmente a ShowMatch. Y en su primer ritmo, el participante se mostró muy agradecido, y conmovió a todos los presentes.

Al momento de entrar en la pista de “La Academia”, Tapari le dijo a Marcelo Tinelli: “Es un sueño Marce, es muy emocionante. Gracias por la oportunidad. Siempre se ve esto, pero detrás hay un equipazo”. Por su parte, el conductor le respondió: “Hay una linda energía en vos”. Y dicho eso, comenzó el baile de Rodrigo junto a su compañera, Sol Beatriz.

En la devolución, Ángel de Brito lo felicitó y dijo: “Rodrigo tiene la música en el cuerpo, baila increíble. Es la primera vez que baila en este concurso, y tiene la capacidad de ponerse a tiro con todos los que ya están. Con Sol se llevaron muy bien. Me gustó mucho, felicitaciones” (9). Luego Carolina “Pampita” Ardohain celebró “la alegría” de Rodrigo, y detalló: “Estaba muy tranquilo bailando, lo pudo sostener de principio a fin. Un muy buen primer baile, ahora aponerse a ritmo para llegar al nivel de todos tus compañeros” (voto secreto).

En tercer lugar, fue Guillermina Valdés la encargada de dar su puntaje, y ella comentó: “Me encantó porque vi dos personas muy luminosas entrar al estudio, con mucho amor, con ganas de estar acá. Es un un equipo hermoso, y me llenaron de alegría” (10). Ante esas palabras, Tapari no puedo evitar emocionarse, y entre lágrimas aseguró: “Estuvimos con el equipo trabajando muchísimo. Y una palabra clave que pasó fue “disfrutalo”, y es lo que estoy haciendo. Es hermoso estar acá, no se puede explicar con palabras. Cuando recibo esto de parte de ustedes, cuando nos dicen que lo disfrutamos, es hermoso de verdad”.

En su turno, Jimena Barón coincidió con la mirada del resto del jurado, y aplaudió a Tapari: “Es difícil entrar en esta etapa del certamen, me parece que tuvieron un arranque espectacular, estoy muy sorprendida, me gustó mucho lo que hicieron. Rodrigo se te vio súper tranquilo, con una energía que transmitía mucha seguridad. Me gustó mucho, es una grata sorpresa” (8). En el cierre, Hernán Piquín concluyó: “Es muy lindo cuando uno es así de agradecido como se te nota. Estar en esta pista es muy movilizador, ojalá lo transites con esta alegría. Sol, sos una bomba, estuvieron estupendos los dos, me gustó muchísimo” (9).

Entre aplausos, el participante se retiro de la pista, y dijo: “Quiero dedicarle esto a mis viejos, Federico y Silvia, que la lucharon tanto por todos nosotros, que somos muchos hermanos. Si no hubiese sido por ese amor, yo no hubiera estado acá.”

LA NACION