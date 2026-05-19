Martín Fierro 2026: lo más buscado en la web sobre la entrega de premios más famosa del país

En la noche del lunes se realizó la entrega de los Premios Martín Fierro 2026. A más de 67 años de su primera edición, la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), sigue convocando la atención del público argentino. Y esto se ve reflejado no sólo en el altísimo rating de TV, sino también en las búsquedas en la web.

La plataforma Google Trends permite conocer los intereses de la audiencia antes, durante y después del evento. En la previa, la plataforma muestra dos consultas como las principales: “Qué canal transmite los Martín fierro” y “A qué hora empiezan los Martín fierro”. De esta forma, los usuarios fácilmente podían averiguar que comenzaba a las 21 horas y era transmitido por la pantalla de Telefé y también por su canal de Youtube.

El discurso de Luis Ventura para darle inicio a los Premios Martin Fierro 2026

Qué fue lo más buscado de la ceremonia de los Martín Fierro 2026

Al iniciar la ceremonia, las búsquedas viraron hacia las figuras mediáticas premiadas. Wanda Nara fue la que obtuvo el principal aumento en las consultas, ya que obtuvo el premio a Mejor Conducción Femenina. La conductora de MasterChef Celebrity logró vencer a grandes nombres como Moria Casán, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano. Esto causó la sorpresa de muchos, incluida Yanina Latorre, quien, en diálogo con LA NACION, la fulminó: “hay conductoras mucho mejores”.

Wanda Nara recibió el Martín Fierro como mejor conductora por su rol en MasterChef Celebrity NESTOR GARCIA

Mirtha Legrand también tuvo su pico de búsquedas web al recibir el reconocimiento a la Mejor Labor Periodística Femenina. En su discurso, la “Chiqui” dio a conocer que esa era su estatuilla número 35 y prometió que el próximo año estará presente en la premiación con 100 años.

A pesar de no recibir ninguna estatuilla, Ángela Torres se destacó en Google. La cantante fue la encargada de interpretar la canción “Recuérdame” durante la sección de In memoriam, que homenajeó a las figuras fallecidas en el transcurso del año.

Los looks de la noche suelen ser un clásico en las búsquedas web durante los Martín Fierro. Dentro de este rubro, el nombre que más resaltó fue el de Sol Pérez, quien vistió un vestido hecho completamente de vidrio. “No me puedo mover”, expresó la modelo entre risas mientras lucía la impactante pieza diseñada por Verónica de la Canal.

Sol Pérez lució un vestido hecho completamente de vidrio durante los Martín Fierro (Instagram @lasobrideperez)

Por otra parte, las reconciliaciones entre los mediáticos se llevaron gran parte de la atención en la web. En primer lugar, Santiago del Moro, el encargado de conducir la gala, decidió disipar los rumores de tensión con Marley, al saludarlo al comienzo de la ceremonia. Más tarde, Georgina Barbarrosa, Moria Casán y Carmen Barbieri pusieron fin a años de enemistad y subieron juntas al escenario.

Las ficciones premiadas también aparecieron en las consultas: Tafí Viejo, verdor sin tiempo se llevó tres estatuillas a Mejor Ficción, Mejor Actor por Luciano Cáceres y Mejor Director con Eduardo Pinto. Esta miniserie situada en Tucumán cuenta la historia de amor de Ana y Mauro que deben enfrentar la desaprobación de sus familias. La voz ausente también apareció en las búsquedas web, ya que fue la que le permitió a Gimena Accardi ganar el Martín Fierro a Mejor Actriz.

Tafí Viejo, verdor sin tiempo se llevó tres estatuillas en los Martín Fierro

Finalmente, Alejandro Guatti obtuvo un 3.250% de incremento de búsquedas en Google. El número exponencial tal vez se deba a que se trata de una figura que, aunque consolidada, sorprendió al gran público. El periodista oriundo de Río Gallegos fue distinguido con el premio al Mejor Cronista/Movilero por su labor en el programa Intrusos (América).

Las búsquedas del día de hoy

Guido Kaczka se llevó el premio más importante de los Martín Fierro 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

Una vez finalizada la transmisión, los usuarios se dedicaron a buscar los principales vencedores de la noche. “Quién ganó el martín fierro de oro ayer” se destaca entre las consultas de hoy, y el resultado trae un nombre: Guido Kaczka, quien obtuvo el premio más importante de la velada. También se llevó la estatuilla a Labor en Conducción Masculina por su programa Buenas Noches Familia.