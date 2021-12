La Academia: Así fue la sorprendente presentación que consagró a Noelia Marzol como finalista

Comenzaron las semifinales en La Academia, una instancia que durante dos noches definirá quiénes son las parejas que el próximo viernes se enfrentarán por el premio mayor de la edición 2021 del certamen.

Como quedó claro en el programa del martes, cuando se sortearon los grupos, las galas se conformaron a partir de características muy diferentes. La del miércoles enfrentó a Noelia Marzol y Jonathan Lazarte con Celeste Muriega y Maxi Diorio. Es decir, dos parejas que tienen técnica, estudio y formación en danza. “Los virtuosos”, como los dio a conocer el mismo certamen. Y en las dos presentaciones que sirvieron de examen para encontrar a los primeros finalistas, demostraron que la etiqueta no es en vano.

De acuerdo a las reglas -que fueron cambiando a medida que avanzaba el concurso o se definía fecha de finalización del ciclo-, los ritmos a sortear serían dos: Cha cha pop y “la mejor gala” que, a juicio de cada concursante, presentaron.

Noelia Marzol y su compañero fueron los responsables de abrir la pista, con el acompañamiento de una murga para darse aliento. Al ritmo de Fireball de Pitbull, la pareja hizo todo lo necesario para demostrar que se merecían el punto. Precisión, destreza, giros, trucos, la coreografía lo tuvo todo. También nervios y una imprecisión de Marzol luego de una sucesión de giros en el piso, salvada con oficio pero que hizo tambalear la seguridad de la bailarina. De todos modos, a la hora de votar el jurado pasó por alto el percance.

Celeste Muriega y Maxi Diorio ofrecieron una performance sin fisuras bailando El anillo, de Jennifer López. “Me encanta que estén acá ambos equipos porque son súper talentosos. Que gane el mejor” arrancó Ángel De Brito antes de darle su punto a Muriega. Fue el único, porque el resto de sus compañeros votaron en grupo a Marzol, que se llevó el primer punto de la noche.

La competencia continuó con una interpretación increíble de Noelia y Johnny al ritmo de Luis Miguel. Delicadeza, líneas, timing impecable, no había terminado el último compás y el jurado, los invitados, el público y hasta el mismísimo Marcelo Tinelli caían rendidos ante la maestría de la pareja. Y ahí sí, por más que sus competidores trajeron alegría y exactitud con Chorando se foi, de Ivete Sangalo, estaba claro quiénes iban a ser los grandes ganadores de la noche.

Esta vez no hubo grieta entre los cinco jueces, y la primera pareja se llevó los votos por unanimidad. “Se me hace difícil elegir, pero me voy a inclinar por Noelia y Johnny, porque me emocionaron un poco más con su coreo”, dijo Pampita. “Es una cuestión de gustos. Fue impresionante lo que hicieron. Noelia y Johnny fueron dos gacelas”, remarcó Guillermina. “Una de las dos presentaciones me pareció que no reflejó la coreo más fuerte de la pareja. Por eso elijo a Noelia y Jony”, disparó Jimena apuntando más a los defectos de Diorio y Muriega. Un análisis que, aunque evidente en lo visto, ninguno de sus compañeros se animó a decir.

“Disfrutamos cada movimiento que hicieron. Noelia y Jony trajeron mucha calidad y precisión, pero estuvieron excelentes las dos parejas”, cerró su participación como siempre apremiado por el tiempo, Hernán Piquín.

Sin embargo, a pesar de estar echada la suerte, la posibilidad que el público emparejara la balanza gracias a su voto doble, encendía una luz de esperanza en Celeste Muriega y Maxi Diorio. Aunque siendo ya medianoche, costaba creer que se produjera un nuevo enfrentamiento y, en caso de darse, fuera presentado por el equipo de En síntesis. Lógicamente no sucedió, y con el 56,7 por ciento de más de diez millones de votos, Noelia Marzol y Jony Lazarte obtuvieron el merecido paso a la final del viernes.

Resta saber quiénes serán los contrincantes, duelo que se verá en vivo esta noche entre Agustín “Cachete” Sierra y Candela Ruggeri. De darse una paridad similar (y de no darse también), la palabra final la tendrá nuevamente la audiencia, un terreno en el que el actor se mueve como pez en el agua, como demostró en las contadas veces que tuvo que llegar a esa instancia a lo largo del certamen.