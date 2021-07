La Academia: el incómodo y romántico momento de Ángela Leiva y un productor de ShowMatch

Este miércoles, tras la sorpresa recibida por Viviana Saccone, llegó a la pista de ShowMatch la segunda pareja de la noche, conformada por Ángela Leiva y Jonathan Lazarte, a quien Marcelo Tinelli presentó como el “Messi del Ballroom”. “Ahora lo van a ver. ¡Es muy difícil el ritmo!”, expresó la cantante, pero fue interrumpida por el conductor, quien la mandó al frente con una inesperada revelación: Leiva comenzó hace un tiempo a enviarse mensajes románticos con un productor del programa.

“No sé de qué están hablando”, intentó desentenderse ella, pero Francisco, el productor, no tuvo más remedio que aceptar que el intercambio era cierto, ante la insistencia del conductor.

Tinelli, entonces, le quitó a su empleado el celular y comenzó a ver los mensajes que se enviaron. “¿Qué quiere decir ‘cuando te hagas un momento, me avisás’?”, preguntó, ante la incomodidad de los aludidos. Entonces, el conductor le pidió a Leiva que le dedicara un tema al productor, y ella accedió. “Le he cantado a cada uno, como no le voy a cantar a Fran”, indicó, risueña, antes de interpretar su versión de “Pero me acuerdo de ti”. Al final, todo el estudio se unió al grito de “piquito”, y el productor confesó, presionado por el conductor, que le gusta la cantante y le dio un beso, pero en la mejilla.

Luego, sí, la Leiva y Lazarte mostraron su propuesta para esta ronda de samba de salón. El primero en dar su devolución, como todas las noches, fue Ángel De Brito, que durante esta ronda es el dueño del voto secreto. Pero, antes, el conductor de Los ángeles de la mañana, fiel a su estilo, contó que Fran, el productor, también se mensajeaba con algunas participantes de Cantando 2020.

“A Ángela lo que le va a dar ‘La Academia’ es otro talento, que se suma al del canto, que es el de bailar. Va creciendo y mejorando gala a gala. Me gustó mucho el trabajo de hoy”, expresó el jurado.

“Me gustó mucho la coreografía. Es un lujo tener a Johny en el equipo. Ángela, ritmo a ritmo baila mejor. Hubo detalles, pero vienen bárbaro. Sigan así, disfrutando de esta pista y contagiándonos la alegría”, coincidió Pampita Ardohain (8).

Jimena Barón (6) fue más crítica: “Fue muy difícil la coreografía. Me gustó mucho, pero hubo dos mitades: en la primera, todo salió espectacular, y en la segunda se notaron algunos detalles, sobre todo en los giros y quedó más en evidencia la diferencia técnica que hay entre ellos”.

“La coreografía me gustó mucho. Hubo errores en los movimientos de cabeza, pero la propuesta me gustó y estuvieron divinos”, cerró Hernán Piquín (5).

