La Academia: junto a su mamá en la pista, “La Princesita” brindó una noche de gran emoción

Una nueva noche de salsa de a tres en ShowMatch, y la encargada de abrir la pista fue Karina “La Princesita” Tejeda. La popular cantante se presentó en “La Academia”, junto a su compañero habitual, Rafa Muñiz. Pero la gran invitada al ritmo fue su madre, Mónica, con la que bailó “Puro veneno”. Y la soltura de la mujer se robó el protagonismo de la previa.

Al momento de hablar con Marcelo Tinelli, l a mamá de Karina confesó que su presente amoroso no era el mejor, y que un hombre con el que andaba, “un día se levantó y quiso volver con su ex, y está todo bien”. Ante la mirada de La Princesita, Mónica dijo: “Volvió con la ex, y espero que esté feliz”. Muy atento, Ángel de Brito le preguntó: “¿Vos lo agarraste separado, estaba solito?”, y ella contestó: “Según él, estaba separado. Se vino a vivir conmigo”. Por último, y en lo referido al actual novio de Karina, Mónica dijo “que le gustaba”. Y luego de esa divertida previa, madre e hija se metieron de lleno en el baile.

Al momento de la votación, el jurado elogió el baile, Ángel de Brito las felicitó y les puso un nueve. En total, el grupo sumó 27 puntos, y eso los ubicó en una zona de relativa tranquilidad de cara al próximo número.

Por otra parte, Karina se tomó unos minutos para hablar de su infancia, y del vínculo que comparte con su mamá: “Somos muy compañeras, pero como mujer algo que no me avergüenza y que es una realidad, es que de chica todos los temas que teníamos, siempre estaba más de lado de mi papá que de mi mamá. Si hoy me preguntás por qué, no entiendo por qué, porque era chica, calculo. Y después de haber sido mamá, y quizá yo teniendo otras posibilidades, pude entender todo el esfuerzo de mamá . Y siendo mamá entendí todo lo que ella había hecho, y que en su momento no lo valoraba”. De esa manera y con mucha emoción finalizó uno de los números más importante de viernes, en una nueva gala de ShowMatch.

LA NACION