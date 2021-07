La Academia: la furia de Rocío Marengo por la política de los reemplazos

En medio de la instancia del súper duelo en ShowMatch, Rocío Marengo no pudo contener su enojo ante la lógica de los reemplazos. En una instancia en el que las coreografías son cada vez más exigentes, la participante se mostró muy enojada por aquellos compañeros que no asisten a las galas, y que son reemplazados por bailarines profesionales.

Todo comenzó con la lesión de Sofía “Jujuy” Giménez, y su reemplazo por Mariela “La Chipi” Anchipi. Por otra parte, también se ausentó Viviana Saccone, cuyo lugar lo ocupó La Catta, una coach del certamen y eximia bailarina. Ante esos cambios que favorecían a las figuras famosas, Marengo no se preocupó por manifestar su bronca: “Lo que digo es que como participantes no tenemos que descuidarnos entre nosotros. Todos estamos matados, y hay que ver si es tanta la lesión. Estamos muy cansados, pero entre nosotros tenemos que cuidarnos, para jugar limpio”.

Por su parte, y atento a ese reclamo, Marcelo Tinelli luego agregó: “Lo que hemos quedado después de este ritmo, es tratar de no poner más reemplazos. Va a tener que ser una lesión muy severa, y el que no pueda venir ese día, va a quedar eliminado”.

Pero eso no evitó un clima de malestar entre muchos participantes e incluso entre las jefas de coach, Lolo Rossi y Eugenia López, que debieron aclarar por qué se elegía a esos reemplazos. El conflicto se agudizó más aún cuando en un posterior duelo entre La Chepi y Mario Guerci, el famoso perdió. “Metan a alguien del mismo nivel de Viviana” expresó. Una vez más, Tinelli quiso llevar paz aclarando que Saccone desde un principio había avisado que los viernes no iba a poder asistir al ciclo, pero como originalmente esos días estaban destinados a las galas de humor, sus ausencias no iban a representar un problema.

Si bien eventualmente Marengo logró ganar un duelo y garantizar su estadía en el certamen, antes de irse, hizo una denuncia con nombre y apellido: “Lo que yo no entiendo, es una lesionada esté arriba de un toro mecánico a los pocos días. Barby Silenzi dijo estar lesionada, y después estaba en una foto arriba de un toro mecánico”.

