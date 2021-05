La Academia: la insólita imitación de Raffaella Carrá que presentó Rocío Marengo fue celebrada por el jurado

Luego de que Agustín “Cachete” Sierra rompiera el hielo imitando a Andrés Calamaro, llegó a la pista de ShowMatch Rocío Marengo, que en esta nueva ronda de caracterizaciones de “La Academia” decidió personificar a Raffaella Carrá y protagonizó un ida y vuelta con Marcelo Tinelli en el que mezcló varios idiomas. Después, junto a su compañero Nacho Pérez Cortés y otro bailarín brindó un popurrí de temas de la diva italiana.

“Muy Marengo todo. Confuso todo. Rafaella hablaba en italiano y cantaba en castellano. Me parece, sin embargo, que hicieron una buena elección, porque hay que entretener al público y al jurado. Me gusta porque es algo de nuestra época. En los primeros ‘Bailando por un sueño’ eras un desastre, pero unos 15 años después vas zafando. En algunos momentos me dio medio rascada de temporada en Mar del Plata, pero me gustó”, expresó Ángel De Brito (6), tras ver la propuesta.

La dueña del voto secreto, Pampita Ardohain, coincidió: “Le acomodó perfecto el personaje. Raffaella es muy querida por los argentinos. La verdad es que ella bailaba un poquito mejor, pero me gustó que hubo mucho truco. Inclusive hasta lo de los muñecos me pareció un buen aporte [en referencia a unos maniquíes caracterizados como bailarines ubicados en un extremo de la pista]. No tenemos mucho punto de comparación porque son los segundos, pero tuvo su gracia”.

Jimena Barón (8) comenzó su devolución en italiano, pero al darse cuenta de que la participante no entendía ni una palabra de lo que le estaba diciendo, optó por seguir en español: “Pensé que hablabas italiano, pero me mirabas desconcertada... Me gustó mucho lo que vi. Te queda bárbaro el personaje. Fue muy inteligente la elección. Hubo destreza, show y los chicos sumaron. Me encanta que estés acá”.

Por último, Hernán Piquín (7) cerró: “Me encantó. Me gustó mucho la puesta. Los chicos no perdieron nunca el personaje de los bailarines de Raffaella”.

