La Academia: la táctica de Pampita Ardohain para que Roberto García Moritán vuelva temprano a casa, una vez que nazca su hija

Este miércoles, por primera vez en lo que va del programa, Roberto García Moritán acompañó a su esposa, Pampita Ardohain al estudio de ShowMatch. El empresario gastronómico se encontraba en el estudio junto a sus hijos Delfina y Faustino, y los hijos de la modelo y Benjamín Vicuña, Bautista, Benicio y Beltrán.

“Te había prometido que iba a venir y acá estoy”, le dijo García Moritán a Marcelo Tinelli. Y, refiriéndose al momento que está viviendo junto a su mujer, que ya está transitando el último tramo de su embarazo, señaló: “¡Viste la panza como esta! ¡Impresionante! Fui papá muy joven y veremos cómo me encuentra esta paternidad ahora que soy un poco más grande. En unos meses les cuento”.

Luego, el empresario hizo una revelación: “Caro me encomendó una sola misión: bañar a la beba todas las tardes”. Y aclaró, risueño: “Pienso hacer mucho más, igual”. La miembro del jurado, entonces, tomó la palabra y aclaró: “Es para que no se cuelgue laburando hasta cualquier hora. Ponemos un horario tope y la beba lo va a estar esperando para que la bañe todos los días. Así tiene algo fijo para volver a la casa rápido”. “Es cierto que tengo muchas obligaciones, pero yo pensaba llevarla a trabajar conmigo”, retrucó el empresario.

El conductor le pidió entonces que explicara unas declaraciones suyas sobre el machismo, realizadas por el empresario en una entrevista radial, el aludido explicó: “En realidad soy un defensor de la igualdad de género. La prueba viva es mi hija, que es superindependiente y libre; algo que me enorgullece. Pero tengo estas cosas que me gustan, y que a mi mujer también: cuidarla, acompañarla...”.

Con respecto a la elección del nombre de la beba por nacer, García Moritán reveló: “Dicen que hay una lista, pero yo no la vi”. Pampita le pidió que no lo diga, y explicó por qué prefiere que no trascienda hasta el momento del nacimiento: “No damos la lista porque se va a quemar... ¡Va a empezar a opinar todo el mundo! No son dos nombres, es uno solo, seguro, pero todavía no sabemos cuál”.

