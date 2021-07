La Academia: Mariana Genesio volvió a brillar al ritmo de la música disco

“Venimos muy bien. He bailado mucho disco. En Córdoba arranqué haciendo esto, me ponía una peluca y bailaba”, contó Mariana Genesio en la previa de ShowMatch, junto a Marcelo Tinelli. El conductor, entonces, aprovechó para recriminarle a la concursante una queja que expresó este domingo en Almorzando con Mirtha Legrand, por la cantidad de horas de ensayo que le demandaba la competencia.

“No me quejé, pero son muchas horas”, respondió la actriz. “¿Y qué tenés que hacer además de esto?”, quiso saber Ángel De Brito. “Y... Manejar mi Instagram”, ironizó la protagonista de Pequeña Victoria entre risas.

Luego, junto a su compañero, Rodrigo Jara, la actriz presentó su propuesta para esta cuarta ronda de “La Academia”.

Tras verlos bailar, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (10). “Mariana, ensayá mucho porque te va muy bien. Hoy se vieron los resultados y la rompieron. Me gustó desde que comienzo hasta que terminó. Te vi más segura. Hay que trabajar más las manos, pero es un detalle mínimo, porque me encantó”.

“Me gusta como va evolucionando Mariana. Cuidado por ponerle tantos trucos, porque las subidas y las bajadas le quitan velocidad a la coreo. Si Mariana tira los hombros hacia atrás, va a mejorar mucho su postura. El comienzo no me gustó, pero se recuperaron después. Trabajan mucho y siempre se la ve disfrutando de la pista. Sigan así”, expresó, a su vez, Pampita Ardohain (8).

Jimena Barón (8), en tanto, indicó: “Marian, volviste a estar en tu salsa. Se nota que es un ritmo que tenés muy adentro, estabas cómoda, canchera, súper segura. Me gustó muchísimo, el principio, las pantallas... Estuvieron hermosos”.

Hernán Piquín, dueño durante esta ronda del voto secreto, agregó: “Me gusta mucho cuando Mariana toma las correcciones que le damos y las aplica en la pista en el próximo ritmo. Me gustó mucho la coreografía, pero hay que tener cuidado con las pisadas, con no trastabillar. Me gustó mucho y Mariana estuvo muy linda”. Con 26 puntos, la pareja se aseguró su permanencia en la competencia.

