La Academia: Mariela Anchipi enfrentó los reproches de Jimena Barón y terminó besando a su ex

Con la presencia de Sofía “Jujuy” Jiménez en el piso, hizo su debut en la pista su reemplazante, Mariela Anchipi, que de esta manera vuelve a formar parte de ShowMatch luego de haber formado pate como coach, participante y miembro del malogrado BAR.

“Estoy de muy mal humor, indignada por esta situación, porque le estaba poniendo mucha garra. Igual, confío en ellos, que le van a poner todo”, expresó la modelo, que se quebró una costilla en uno de los ensayos de “la Academia”. Su reemplazante, a su vez, reconoció: “Yo pensaba que no iba a bailar nunca más”.

La bienvenida a la histórica figura del “Bailando por un sueño” fue cálida, hasta que pidió la palabra Jimena Barón, quien aprovechó su presencia para aclarar algunas situaciones que vivieron en el programa, cuando ella era participante y Anchipi miembro del BAR. “Vos tenés un tema con Mauro [Caiazza, su entonces bailarín y luego su pareja], que yo nunca me enteré y la ligué yo. Me odiaste todo el último ShowMatch”, le recriminó.

“Sí. Mauro me clavó como tres puñales por la espalda, y entonces, el tercer puñal le dije ‘basta’”, reconoció la bailarina, que de todos modos negó que haya trasladado su mala relación con su colega al trato que le dispensó a Barón. “¿Pero yo qué culpa tenía, si era simplemente la novia número 24? Vos me odiabas. Pasabas por el pasillo y no me saludabas”, insistió la intérprete de “La Cobra”.

“Ellos agarraban el pasillo que estaba camino al ascensor de sala de ensayo y yo me quedaba esperando para pasar, no quería interrumpirlos porque tenía conciencia de que la última pasada es muy importante”, se justificó la esposa de Dady Brieva. Pero sus palabras, lejos de aquietar las aguas, acrecentaron el enojo de la flamante miembro del jurado: “¡Nosotros no nos agarrábamos nada! Teníamos el camarín en una oficina del piso 64. Bajábamos apunados”, exageró. Y continuó: “Y mientras esperábamos, ensayábamos ahí afuera, pero no es que nosotros nos agarrábamos nada. Yo sabía que había pasado algo con Mauro, pero para mí fue un bajón, porque sentía una mala onda con los dos y yo ni te conocía”.

“El problema fue que yo nunca quise tener nada con él, y cuando le preguntaban si había pasado algo entre nosotros, él nunca lo negaba. Y era un ‘no’ rotundo. Si él se quería hacer el langa, podía hacerlo con toda América, pero conmigo no, porque estoy casada”, reveló, entonces, la bailarina. Y cuando volvió a insistir en que el problema era con Caiazza y no con la actriz, Barón dio por concluida la discusión, con una fuerte revelación sobre su expareja: “Él era de hacer muchos misterios como este que me trajeron problemas. Pero nosotras debíamos haber sido alidadas, no enemigas”.

Después del inesperado ida y vuelta, “La Chipi” y Nacho Saraceni presentaron su propuesta para este quinto ritmo de “la Academia”, la salsa de ballroom.

Tras verlos, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito. “Me encanta que La Chipi esté de vuelta. Te deseo mucha suerte con mis compañeras, porque te odian. Piquín no porque fue tu novio”, dijo el periodista, y el comentario fue confirmado por el bailarín, que la invitó a acercarse para darse un “piquito”. Los dos recordaron, entonces, que fueron novios cuando eran alumnos del instituto del Teatro Colón y tenían 16 años.

Siguiendo con su devolución, el conductor de Los ángeles de la mañana, que durante esta ronda es dueño del voto secreto, expresó: “No me gustó. Lo que falta es entrar en ritmo, encontrar la química entre ustedes. Sé que lo pueden hacer mucho mejor”.

Luego, fue el turno de Pampita Ardohain (6), quien también fue protagonista de un fuerte enfrentamiento con Anchipi cuando era la coach de Nicole Neumann, y no quiso dejar pasar la oportunidad de recordarlo. “Me acuerdo cuando se sostenía la nariz”, comenzó recordando risueña, refiriéndose al gesto que la entonces coach adoptó durante aquel enfrentamiento.

Y continuó: “Pero son cosas del pasado. Me gusta verla acá, creo que para un bailarín, volver a sentir un escenario es un regalo, y debe traer muchas emociones encontradas”. Y entonces, visiblemente emocionada, Anchipi explicó: “Creí que no iba a bailar nunca más con esto de la pandemia”

“Celebro que hayas vuelto y que muestres tanto talento. Estuvo difícil, porque ella está fuera de training. Pero ella tiene el talento, la técnica y la disciplina. Esta es la primera vez. Esperamos más de ustedes porque sabemos que lo pueden hacer mucho mejor”, cerró Pampita.

“Está buenísimo tenerte acá, Chipi, Me gustó que lo hayamos aclarado. Noté un sustito. Sos una gran bailarina y yo esperaba un estallido, y encontré un reencuentro con la pista. Es un ritmo con mucha técnica y yo esperaba excelencia. Miraste mucho el piso y faltó conexión. Me encanta tenerte y voy a subir un punto”, sumó Barón (7).

Contra todos los pronósticos, Piquín fue el más duro: “Ellos ponen puntaje por el amor; yo no. Teníamos 16 años, no me acuerdo ya. Hoy yo esperaba verla con las puntas puestas. Cuando la vi parecía una gárgola, con toda la espalda encorvada. Las piernas fantásticas que siempre estuvieron muy bien estiradas. Y, además, le faltó aire. Es una grosa, y hay que exigirle porque lo da, porque además, como coach te vuelve loco con la exigencia. No fue la mejor noche de Anchipi. Ojalá que en el duelo estén mejor” (4).

LA NACION