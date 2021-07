La Academia: Pachu Peña abrió la ronda de reggaeton y lo compararon con “el borracho de la fiesta”

Este miércoles, Marcelo Tinelli reveló el voto secreto de Ángel De Brito para la ronda de salsa de ballroom. Y, mientras se definía qué pareja quedaba fuera de “La Academia”, el conductor dio por iniciada una instancia que desde hace años es un clásico del “Bailando por un sueño”: el reggaeton.

Presentado como “el ritmo más caliente” por Tinelli, hizo así su debut el género latino en el nuevo concurso de ShowMatch, que cada vez muestra menos diferencias con el anterior. En este caso, el encargado de romper el hielo fue Pachu Peña, uno de los famosos que quedaron a salvo gracias al voto del conductor de Los ángeles de la mañana.

Junto a su compañera, Flor Díaz, el humorista bailó al ritmo de “Hay que bueno”, de KD One y se dispuso a escuchar las devoluciones del jurado. “Es una noche muy lisérgica, no pararon de sorprendernos las cosas que fuimos viendo”, consideró De Brito (5), haciendo referencia a las propuestas que los participantes presentaron en el duelo. “Flor es una bomba total, ayudás a que se luzca tu compañero. Pachu lo da todo y es muy gracioso, y siempre vienen con una propuesta pensada, pero Pachu da borracho de la fiesta a las 5 de la mañana. Reventado. No daba más. Así que se quedaron por la mitad”.

Pampita Ardohain, que en esta ronda heredó el voto secreto, expresó: “Veo evolución en Pachu. Se ve más seguro en la pista, aunque falta más baile”.

Su compañera de estrado, Jimena Barón (8), coincidió: “A mí me gustó mucho. Pachu se creyó la del reggaetonero y yo también. Tenía miedo de que fuera medio bizarro y no pasó. En este ritmo me encantaron”.

Por último, Hernán Piquín indicó: “La coreografía me gustó, y a Pachu lo vi muy bien, iba a ritmo”. Con un total de 18 puntos, esta vez el humorista quedó mejor posicionado que en otros ritmos y es muy posible que logre zafar del duelo, cuando termine la ronda de reggaeton.

