La Academia: Rocío Marengo asumió el rol de justiciera y cuestionó a Pampita Ardohain

Luego de que Agustín “Cachete” Sierra se llevara el puntaje más alto de la ronda de shuffle, llegó a la pista de “La Academia” Rocío Marengo junto a su compañero, Nacho Pérez Cortés. Pero antes de bailar, tuvo que dar explicaciones sobre sus dichos sobre el jurado. “No estoy de acuerdo con los amiguismos”, explicó en diálogo con Marcelo Tinelli, pero se negó a seguir hablando sobre el tema antes de mostrar su propuesta.

Al igual que el resto de los concursantes, Marengo y Pérez Cortés contaron con el acompañamiento de cuatro bailarines. Luego de ver la presentación, y antes de dar su devolución, Ángel De Brito volvió a increpar a Marengo, que en una entrevista se mostró crítica con Pampita Ardohain por haber puntuado con un 10 a Barby Franco.

“Dije eso, pero también hablando por mis compañeros. Me mandé, con buena onda. La primera semana, jugar con ayudar a los amigos puede estar bien, pero en este ritmo tan difícil, un punto de más puede dejar afuera a una bailarina y a mí. Muchos de mis compañeros están recalientes”. Y ante la insistencia de todos para que revelara quiénes son los que más se quejan de esta situación en el grupo de WhatsApp de los concursantes, aseguró: “Ángela Leiva es una de ellas”.

La cantante, que se encontraba presente en el estudio, negó la acusación. ”Cada vez que

entro al grupo, veo 200 mensajes y no los leo. De hecho, con Karina y Cachete estamos pensando en armar un grupo aparte, porque somos los que nunca contestamos”, aseguró.

Entonces, llegó el momento de escuchar las devoluciones. “Sos una de las tantas que ha estado muchas veces en esta pista, pero una de las pocas que aprendió. Hay una distancia sideral a la Marengo de otros años. Me gusta todo lo que creciste. Muy buena la coreografía. Lo único malo es que Rocío se fue desinflando en el final”, abrió De Brito (6).

Pampita (8), a su vez, señaló: “A mí me gustó mucho lo que hicieron. No tengo recuerdo de ver bailar a Rocío de esta manera. Me encantó, se vio perfecto”.

La dueña del voto secreto durante esta ronda, Jimena Barón, agregó: “La energía de Rocío es ideal para este ritmo. La veo súper comprometida con el certamen. Estuvieron todos muy bien”.

Hernán Piquín (6) también dio el visto bueno: “Me gustó lo que hicieron, pero en un momento Rocío se escondió. Me encanta la energía que trae, nos hace muy bien”. Con un total de 20 puntos, Marengo y Pérez Cortés se aseguraron el pase a la próxima ronda.

