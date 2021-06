La Academia: Romina Richi y la desopilante imitación a Fito Páez que logró emocionar a Jimena Barón

Ya lo había anunciado el día de la primera sentencia de “La Academia”: en esta segunda ronda de desafío de imitación en la que los participantes deben personificar a un cantante famoso e interpretar alguno de sus temas, Romina Richi eligió ponerse en la piel nada menos que su expareja, Fito Páez.

Enfundada en un traje fucsia, la actriz protagonizó una desopilante previa junto al conductor de ShowMatch, Macelo Tinelli. En el piso se encontraba presente Margarita, la hija de Páez y Richi, a quien el músico le dedicó un mensaje desde Los Ángeles: “Lo de mamá, ya se le va a pasar. Viste cuando papá se viste de mamá con tacos y polleras. Mamá es papá y papá es mamá. No importa. Lo importante es que te amamos y es la familia que te tocó”, expresó.

Luego, sí, junto a su compañero, Juan Manuel Palao, la actriz cantó “A rodar mi vida”, uno de los temas del exitoso álbum El amor después del amor.

Tras ver la propuesta de la pareja, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Angel De Brito (6). “¿Martín Bossi fue el coach? ¿Y por qué, teniendo a Fito en casa? Me gusta que vayan por el camino del humor. Tuvieron cosas muy exactas, yendo por la parodia y el delirio. Te acercaste al personaje. Sos una mina divertida. Me dio como un déjà vu de Leticia Brédice [que participó del “Bailando por un sueño 2019″ y se destacó por su histrionismo]. Y eso es lo que hacen los artistas, que tienen herramientas. Me gustó, me entretuvo, me divirtió y tuvo show, y eso en este momento vale mucho”.

“Me gusta verla brillar. Es una gran actriz. Acá veo exactitud, disciplina, estudio de la gestualidad. Trajo previa, trajo humor. La veía a Margarita riéndose y eso nos pasó a todos. Me encantó”, agregó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto.

“A mí me parece espectacular que hayas elegido a Fito. Era muy arriesgado y pensaba que podía salir mal. Me emociona muchísimo el mensaje de Fito y que esté la hija de los dos acá, aunque ustedes estén separados. Me trajo mucha emoción”, expresó Jimena Barón, al borde del llanto. Y agregó: “Me divierte mucho tu previa. Fito ameritaba un mashup, porque tiene muchos éxitos y es uno de los grandes artistas argentinos. Me emocionó, me divirtió y hay que valorar muchísimo a los participantes que no eligen lo cómodo” (8).

Felicitaciones, super logrado. Hubo show, baile, nos divertimos. Realmente, felicitaciones”, cerró Hernán PIquín (7).

LA NACION