La Academia: sin buscarlo, Barby Franco detonó una pelea entre Piquín y Pampita

La encargada de cerrar la noche del viernes, fue Barby Franco. La modelo llegó al piso de La Academia, y sin proponérselo, provocó un fuerte cruce entre dos de los miembros del jurado, Hernán Piquín, y Carolina “Pampita” Ardohain.

Antes de la devolución, Piquín quiso destacar que había visto a Franco entrar en el camarín de Pampita. Ardohain respondió que ellas son amigas, y que el motivo de la visita había sido para saludarla, y luego le retrucó: “No pasó un bailarín por tu camarín?”. Ante esa acusación, Hernán contestó que quien había pasado era Lizardo para pedir disculpas, y dicho eso el asunto quedó zanjado. Pero luego tendría un segundo round.

Al momento de la puntuación, Ángel de Brito dijo: “Estás en tu mejor momento, la estás rompiendo. Hacen un lindo equipo, y no solo estás sexy, sino que estás bailando muchísimo. Me parece que también hay algo interno tuyo, que estás mejor con la previa, y con el baile” (voto secreto).

En su turno, Pampita se deshizo en elogios: “Me encantó de principio a fin, lo prolijo que iban los dos todo el tiempo, las manos estiradas, pudieron hacer todo lo que pido, y estuvieron exactos hasta el último segundo del final. Ya no me importa nada el que piense bien o mal, esta chica se rompe el alma ensayando, y el puntaje es tuyo” (10). Muy atento a la indirecta, Piquín refutó: “Parece que hizo efecto el pasar por el camarín”, pero su compañera de jurado no dejó pasar ese comentario, y exclamó: “Es muy feo lo que estás haciendo, ella ensaya un montón y no defrauda nunca. Basta de ponerla en esa posición por ser mi amiga. Y yo no evalúo tu puntaje”.

En su turno, Jimena Barón se sumó a los elogios, y destacó: “Una coreo muy fina, muy sofisticada. Estás bailando espectacular, y este ritmo te sentó muy bien. Estuvo hermoso, trajeron toda esa sensualidad y conexión de pareja de ballroom. Súper felicitaciones (9).

En el cierre, Piquín elogió la coreografía, pero agregó: “Tampoco estuvo tan exacto todo. Vi un poco lo que vio Jime, que en ciertos giros ibas frenando. La coreo divina, todo divino, pero yo tengo que corregir los errores que veo. Yo no te voy poner un diez hasta que no vea la excelencia. (6).

LA NACION