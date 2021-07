La Academia: Sofía “Jujuy” Jiménez se emocionó al contar que pudo cumplir uno de sus sueños

En otra noche en la que ShowMatch apuntó a la emoción, la participación de Sofía “Jujuy” Jiménez no desentonó. En su previa, la modelo se mostró muy conmocionada por la historia de Ernesto “Tito” Díaz, el bailarín de Viviana Saccone que la noche anterior fue sorprendido por la producción. “Hoy salí a la calle y la gente me decía que lloró de verme llorar a mí. Es que era imposible no emocionarse, porque hablaban de la provincia, Tito hablaba de sus hermanos, y de los valores. Y a mí me hablás del corazón, me hablás de los sueños y me emociono”, contó.

Y, en diálogo con Marcelo Tinelli, agregó: “Fue muy lindo lo que pasó en tu programa ayer. Llegar a los corazones como lo hacés me parece que es magia en serio. Y en un momento tan difícil en el que se están llevando muchas vidas, donde mucha gente no ve a sus familias, donde la gente la está pasando mal porque no hay trabajo, ver de repente valores tan fuertes como la familia, el ser agradecidos, el amor tan vivo, me parece digno de celebrar. Y es hermoso que eso pase en la televisión”.

“Sos un generador de sueños. Yo empecé ahí, haciendo PNT para una gaseosa, lo soñé, me visualicé bailando en esta pista y lo logré. No lo puedo creer. Hoy que soy más consciente y que trabajo en los medios, que me recibí, me formé y quiero seguir dándolo todo, aunque como bailarina hago lo que puedo, siento que se cumplió mi sueño. Los sueños se hacen realidad y me encanta decirlo. Hay que lucharlos, trabajarlos, y no soltarlos nunca; aunque por momentos pueda ser difícil. No hay bajar los brazos nunca. Les juro que los sueños se cumplen”, continuó.

Luego de emocionarse hasta las lágrimas con su propio relato, la participante tuvo su propia sorpresa: un saludo de su amiga española Laia y sus hijas Miriam y Lena, desde Londres. Su compañero, Nacho Saraceni, también tuvo su momento: jugó un desafío de básquet con el conductor.

Entonces, sí, llegó el momento de que la pareja mostrara su propuesta para esta ronda de música disco, al ritmo de Dua Lipa & Calvin.

“La coreo arrancó muy bien y Jujuy se fue quedando por la mitad. Me gustó hasta ahí”, señaló Angel De Brito (5) a la hora de las devoluciones. En su momento, Pampita Ardohain (6) dijo: “Algunas cositas no salieron muy bien. Todavía no veo la evolución de Jujuy, esperaba más”. Cuando llegó el turno de Jimena Barón (6) la cantante de “La Cobra” sugirió: “Para mí estuvo correcto. Sofi tiene que sacar una parte más actoral, como para que tenga matices la coreo”. Y Piquín (dueño del voto secreto), que de paso le enseñó a Jujuy cómo hacer un truco de baile, concluyó: “Vi otra vez a la modelo haciendo pasarela. Estuvo bien igual”. En total, la pareja consiguió 17 puntos y quedó en la zona de riesgo.

LA NACION