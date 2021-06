La Academia: Viviana Saccone se puso en la piel de Gloria Trevi y apostó por la diversidad

Este martes, Viviana Saccone volvió a la pista de “La Academia” tras su auspicioso debut en la pista. En esta segunda ronda de desafío de imitación, la actriz decidió personificar a Gloria Trevi y durante su previa le “devolvió” al conductor, Marcelo Tinelli, la camisa que la cantante mexicana le arrancó en 1992 durante su presentación en Ritmo de la Noche.

Luego la actriz cantó “Todos me miran” y protagonizó una jugada coreografía junto a sus compañeros, Tito Díaz y Nica, que terminó con mensajes que apuestan a la defensa de la diversidad.

El primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel de Brito (4): “Me encanta ver a Viviana acá. La rompió en el debut y me sorprende lo bien que baila. Me encanta que una estrella venga a competir con todo el pelotón, con Lizardo Ponce, con Mar Tarrés... Habla bien de su ego, demuestra que está bien puesto. Además, se ve que lo disfruta. A Gloria mucho no la vi, pero cantado estuvo bien. Me parece que va a tener un muy buen recorrido en este certamen, pero hoy no me convenció del todo”.

La dueña del voto secreto, Pampita Ardohain, sumó: “Me quiero olvidar de la previa y me voy a concentrar en lo que pasó en la pista. Viviana bailó más que la original, pero en algunos momentos le faltó eso brusco que tiene Gloria y hubiera sumado. Están dentro del rango de lo bueno, pero podría haber sido un poquito mejor. Vienen bien encaminados”.

“Me encanta la diversidad que trajeron. Yo la súper vi a Gloria Trevi. Viviana trajo el desenfado y el rock and roll de Gloria, con todos esos movimientos que generalmente no estaban bien vistos en las mujeres. Y se bailó todo. Estoy súper sorprendida con ella. Me gustó mucho. Viviana es una gran actriz en la pista”, expresó, a su vez, Jimena Barón (8).

Hernán Piquín (7), en tanto, indicó: “Realmente, me encantó. Lo que está haciendo Viviana, que es una excelente actriz, es animarse a bailar, a cantar. Me encantó la coreografía. Felicitaciones”. En total, Saccone consiguió 20 puntos y se aseguró el pasaje a la siguiente ronda.

LA NACION