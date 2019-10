La canción que hizo emocionar hasta las lágrimas a Dora Baret

En el diván de Cortá por Lozano, la actriz recordó sus comienzos en la actuación y se emocionó hasta las lágrimas al escuchar una canción

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2019 • 16:21

Dora Baret y su hijo el mago Emanuel Gandolfo se sentaron en el diván de Cortá por Lozano (Telefe) y contaron intimidades de su relación. ¿Cómo es Dora como mamá? "Muy sobreprotectora", reveló Emanuel mientras la actriz asentía. "Todos los martes nos juntamos a comer en familia y nos peleamos muchísimo porque somos muy parecidos. Y mi otro hijo, Matías, es más parecido al papá (Carlos Gandolfo, maestro de actores). Pero son cosas de familia, nada grave", minimizó.

Dora recordó cómo fueron sus comienzos. "Yo soñaba con cantar flamenco, porque mi padre cantaba flamenco y era algo que hacíamos en familia. Después quise ser actriz, pero fue de casualidad, acompañando a una amiga. Ella se anotó en clases de teatro y yo la acompañaba porque le daba vergüenza. Un día mi amiga le dijo al profesor que yo tenía condiciones, que me aprendía las letras. Yo era muy tímida, introvertida, y un día me hicieron trampa y subí a recitar un monologo de Hamlet, de Shakespeare, y a partir de ahí empecé a trabajar y no paré. En casa lo tomaron raro, sabían que me gustaba cantar pero de ahí a trabajar en el escenario", detalló.

En ese momento, la producción del programa la hizo emocionar hasta las lágrimas con una canción de Lola Flores, Penita pena. "Ay. me emocioné", dijo enjugándose las lágrimas. "Es una canción que cantaba con mi papá y no había vuelto a escucharla nunca más".

Emanuel, a su vez, contó que en la secundaria se decidió a estudiar arquitectura y cursó varias materias. "Al mismo tiempo estudiaba magia y en un momento tuve que decidirme porque si practicaba magia, no dibujada y viceversa. El mago es un actor, Fumanchú decía que un mago es 8'% mago y 20% actor. Y yo estudié en su escuela, que ya no existe. De chico jugaba a que era mago, y mamá fue mi primer público. Fui un aficionado al principio, trabajaba en fiestas para chicos y también hice fiesta para adultos. Una de ellas fue el cumpleaños de Alfredo Alcón. Así nació esto. De ahí me llamo Hugo Midon, luego trabajé con Las trillizas de oro", rememoró.

El mago contó también que ya no hace trucos con animales y sin embargo, explicó que "no hay maltrato con las palomas, viven mejor que las de la calle. No hay violencia cuando se las entrena ni cuando se hacen los trucos. Una vez vinieron a un espectáculo los de protección de animales". Y agregó que estudió teatro con su papá, durante algunos años. "Era complicado y me decía que me fuera a estudiar con Lito Cruz. Era incomodo actuar y que me juzgara", se sinceró.

Emanuel, que es papá de Agustina (fruto de su relación con Paula Volpe), contó además que un día su hija le quemó un traje. "Agus tenía tres años y me tiró un chasqui boom y me quemó un traje de pollo que era de mi asistente. No quedó nada", recordó riendo.

Verónica le preguntó, entonces, cómo es la relación con la madre de la nena, porque hace un tiempo los tres se fueron de viaje a Disney, a pesar de que hace años que están separados. "Paula es la mamá de mi hija. Tenemos una relación fantástica, y eso es muy sano. Se terminó el amor pero no el cariño. Yo había ido a hacer temporada a Carlos Paz y ella a Las grutas, por lo que estuve casi cuatro meses sin ver a mi hija. Ellas iban a hacer un viaje a Disney y les pregunté si me podía sumar, pero cada uno en su hotel y con sus cosas. Nos juntábamos en algún parque o a cenar. Y la pasamos muy bien. Nunca voy a entender cómo hay matrimonios que ponen a los hijos en el medio de los grandes".