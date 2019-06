Tras seis días de internación Marta González ya está en su casa

Crédito: Instagram @martagonzalezactriz

El sábado pasado durante la primera función de la obra El Show de los Cuernos, que la tiene como protagonista, la actriz Marta González - , sufrió una isquemia temporal (llamado Accidente isquémico transitorio) y un pequeño derrame, que en un primer momento se pensó que era un Accidente Cerebro Vascular (ACV). Por esa, misma razón ese noche fue internada en el Sanatorio Los Arcos, donde le practicaron distintos estudios para saber el diagnóstico.

En su momento LA NACION informó que Gonzalez estaba pasando relativamente bien los días, más allá que por las noches tenía algunas molestias. En el transcurso de la semana, le hicieron nuevo estudios y repitieron la tomografía para ver que ese sangrado no se haya activado de nuevo, o que no haya aumentado o dispersado.

Además, desde su entorno le comentaban a este medio: "Como el sangrado se detuvo y no crece hay que esperar a que se reabsorba. Si eso no se re absorbe en algún momento tendría que ir a cirugía, salvo que suceda de manera natural" , algo que finalmente no sucedido .

Mientras tanto, durante la semana a González fue publicando en su cuenta de Instagram fotos de ella en donde se la ve cenando en la habitación y con masajes de esperanza: "Mejorándome! Ya estoy mucho mejor y espero prontito volver a casa. Gracias por los buenos deseos". Y de diferentes vistas que se fueron acercando al sanatorio de Palermo , entre ellas su compañera de elenco Reina Reech.

En la noche de ayer según pudo confirmar LA NACION, Marta Gonzalez recibió el alta, y descansa en su casa.

En dialogo con LA NACION comentó de manera breve y escueta

¨Anoche luego de seis días de internación me dieron el alta, con reposo social, eso significa que no me puedo estresar de ningún aspecto, no puedo manejar, subirme a un avión, trabajar. Por suerte se redijo un poco el hematoma, y aquí estoy con una nueva prueba", dijo.

Y agradeció la preocupación de todos estos días

Cabe recordar que aunque no es consecuencia de lo sucedido, en estos últimos tiempos González viene batallando contra una dura enfermedad; algo que la obligó este verano a hacerse una mastectomía en plena gira teatral.

A nivel laboral, en estas horas, la producción de Faroni (empresa productora del espectáculo) sigue determinando como continuar con las próximas funciones semanales que debe presentar en el Teatro Picadilly, junto a Ana Acosta, Reina Reech, Ernestina Pais y Claribel Medina. Desde el jueves pasado, su personaje y monologo fue eliminado del espectáculo, a la espera de que Marta y los médicos sepan qué harán.