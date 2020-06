La decisión de Analía Maiorana y Diego Santilli en cuarentena: "Vivimos en casas separadas" Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 14:07

Analía Maiorana y Diego Santilli decidieron pasar la cuarentena separados . La exmodelo explicó los motivos de su determinación, habló de su rol como pareja del vicejefe de Gobierno porteño y reveló qué es lo que más extraña en estos tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio .

"Esto nos agarró por sorpresa. Cuando te llega algo así, hay mucha incertidumbre. Como Diego está en el ojo de la tormenta y muy expuesto todos los días , decidimos pasar la cuarentena en casas separadas", comentó Maiorana, vía skype, en Informados de todo . En cuanto a los motivos de esa determinación, explicó: "Él de golpe tuvo que organizar junto a su equipo todo el tema de salud, instrumentar hospitales, hoteles, las fuerzas de seguridad, y esto lo puso en un lugar donde necesita su espacio y también preservarnos a nosotros".

Tras asegurar que están separados pero "más juntos que nunca", la empresaria contó cómo acompaña a su marido a la distancia. "Es un tema que me pega fuerte. Esto te une, hace que estemos minuto a minuto conectados, todo el tiempo me pregunta cosas. Yo armé en casa como un mini estudio con la radio, televisores y le voy informando de lo que pasa. No estoy en una cuarentena vip. Le lavo y le plancho la ropa, le cocino... El tender se volvió mi mejor amigo", aseguró, entre risas.

Mientras comparte sus días con sus hijas, Analía confesó qué es lo que más extraña en esta cuarentena: "Soy una afortunada de poder compartir este momento con mis hijas. Muchas veces me quiebro pero ellas están muy maduras en esta cuarentena. Mi mamá vive sola, no quiso venir con nosotras. Ella es muy activa, intelectual, se la pasa viendo teatro, cine, no para. Lo está transitando con mucha fortaleza. Voy a verla mucho pero no entro para cuidarla. Desde el pasillo, muchas veces me ha dejado un plato de comida y con una sillita afuera compartimos así. Cuando me voy, las lágrimas se caen", reveló casi llorando.

"Extraño los domingos en pijama con el mate, mi trabajo... Se cortó toda la cadena de proovedores, corredores, las charlas que hacía online con mujeres por mi perfume. Tuve que armar dos equipos de colaboradores para ayudar", señaló. Y con voz entrecortada, habló de lo que la emociona en esta cuarentena: "Me emociona mi mamá, mis hijas, Diego, que lo veo solido, fuerte. Lo veo con tanta fuerza que nos da pilas a todos, porque como argentinos nos da tranquilidad".

En cuanto a cómo ve la relación entre el Gobierno de la Ciudad y el presidente Alberto Fernández, opinó: "Hay una gestión con diferencias, pero en el mismo camino. No hay grieta, hay comunicación y contacto permanente. Veo una unión y que todos van para el mismo lado, que es protegernos y cuidarnos".