La declaración de Rubén Mühlberger ante la Justicia: "Nunca dije que tenía la cura del Covid-19, lo mío era preventivo" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020 • 15:03

Tras ser detenido por varias irregularidades en su clínica de Recoleta, Rubén Mühlberger declaró ante la Justicia durante más de cinco horas y obtuvo la prisión domiciliaria debido a su carácter de paciente oncológico .

Este lunes, Los ángeles de la mañana arrancó con parte de lo que el médico dijo durante su alegato. Mientras el periodista Martín Candalaft iba analizando cada fragmento de su testimonio, aseguró que Mühlberger reconoció los hechos que se le imputan, pero se defendió deslindando todo tipo de responsabilidades.

Uno de los tantos delitos por los que se lo acusa es por promocionar una posible cura para el coronavirus . "Sí, efectivamente el cartel del Covid-19 estaba ahí, pero nunca lo vi cuando entré a la clínica. En algún momento me preguntó mi secretaria, creo que me lo mandaron por WhatsApp y dije que sí, pero no estaba seguro de lo que decía el cartel. Cuando me enteré que los medios me estaban matando, hablé con mi empleada y le pedí que me pidan disculpas", expresó Mühlberger en referencia al anuncio que se encontraba en la puerta de su clínica.

Sin embargo, esta fórmula también fue promocionada en el programa Incorrectas, en una de sus tantas visitas al extinto ciclo de América . "Yo nunca dije que tenía la cura, si no que lo mío era preventivo. Moria [Casán] dice eso al principio del programa y después no tuve tiempo de aclararlo porque el programa fue corto. Inclusive cuando termino el programa, fui a buscar a Moria y le aclare que lo mío era preventivo", se justificó el referente de la medicina ortomolecular.

A pesar de la cuarentena obligatoria, el esteticista seguía atendiendo en su clínica de la calle Arenales, que tampoco tenía habilitación. En este sentido, aclaró: "A mí me asesoraron y me dijeron que podía abrir y funcionar. Tengo una habilitación en trámite. Contraté un gestor para hacerlo, pero siempre me sacan la plata y nunca lo hacen". Lo llamativo es que la solicitud de habilitación fue gestionada un día antes del allanamiento policial.

Por último, el periodista de LAM aseguró que, si bien la mayoría de estos delitos son excarcelables, lo que lo tiene detenido es la muerte de un supuesto paciente. "La justicia está investigando. Sería por abandono de persona de un hombre que se atendió, tomó unas vitaminas y a los 15 días falleció", informó Candalaft. Con respecto a esto, el acusado expresó en su declaración: "No recuerdo quién era, pero seguramente no se atendió conmigo sino con alguna de las médicas de la clínica. No recuerdo, no tengo buena memoria".

La palabra de Mühlberger, en prisión domiciliaria

Minutos después, Karina Iavícoli , panelista y productora del ciclo de eltrece, contó que se comunicó con el "médico de los famosos" y mostró parte de la conversación, en la que se lo escucha muy sereno. "Estoy bien, todo bien pero no puedo hablar, ese es el tema. No me autorizan ni los abogados ni el fiscal", relató.

En cuanto a las acusaciones que se le imputan, Mühlberger volvió a defender su inocencia: "Ya el tiempo lo va a demostrar. Como todo en la vida, la verdad siempre sale a la luz. Estoy tranquilo, concentrado escribiendo mi séptimo libro. Cuando me autoricen hablamos, no hay ningún problema".

Con prisión domiciliaria por su estado de salud, el esteticista aclaró que se encuentra solo junto a su perro. "Me operé el 26 de marzo, en plena pandemia. Estoy inmunológicamente bien. Estoy con mi perro. Los perros te dan todo: compañía, amor, buena energía", señaló. Tras calificar a esta situación que le toca vivir como una serie de "enseñanzas y cosas que en la vida te hacen fuerte", el acusado se mostró esperanzado y aclaró que recibió el cariño y apoyo de todos sus pacientes famosos.