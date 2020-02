La dura respuesta de Leticia Brédice a su padre, que la trató de "falluta"

Desde Incorrectas, el programa en el que se desempeña como panelista, Leticia Brédice salió a responderle a su padre Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020 • 14:12

"Los domingos tengo mi vida. No es que no considera a la nena mi hermanita, pero creo que uno tiene que terminar con los clanes. Me parece que mi papá tiene que hablar con mi madre y no conmigo", dijo Leticia Brédice en Incorrectas, programa que conde Moria Casán y en el que la actriz es panelista.

Leticia le contestó de esa manera a su padre, Franco, que en una entrevista radial le reclamó que la ve poco y que no visita a su pequeña hermanita Francisca, de 5 años.

El padre de la actriz también la acuso de falluta. "Últimamente está muy falluta, pero no es que no tenga amor a su padre. Nos vemos poco porque ella es una persona divina como hija, pero está siempre enganchada en algo", aseguró Franco. "A mí me encanta que me vengan a visitar un domingo y que vengan a comer. Pero llega el domingo, es la hora de comer, y te dice: no voy porque justo vino no sé quién, pero a la tarde paso. No es la primera vez que lo hace. Le preparo todo, espero a mi hija. Son contadas las veces que vino", aseguró.

Y agregó: "En ese sentido tengo un remordimiento. No mal, porque en parte lo entiendo. La celosía es normal en todo ser humano y mis hijas, las tres, son celosas. A mi nena la vinieron a ver cuando nació, a mi cumpleaños, en eventos. Por eso tengo una puntadita en el corazón porque a mi muñequita la quiero".

Y Leticia también tuvo una respuesta para ese reclamo: "Yo creo que no interpreta bien la palabra falluta porque significa ser falsa. Y no estoy siendo falsa. Simplemente, no me gusta compartir esas mesas".