La experiencia paranormal de Nicole Neumann: "Vi un ovni el fin de semana"

Todas los días, Nicole Neumann es la encargada de contar cómo está la temperatura y cómo seguirá el tiempo en las próximas horas en Nosotros a la mañana. Pero este lunes, además de hablar del clima, la modelo hizo una inesperada revelación: confesó que vivió una experiencia paranormal este fin de semana.

"Tenemos toda la semana con sol, sol, sol. Para la cena de nochebuena calor, despejado, divino", contó Neumann como hace habitualmente todas las mañanas. Sin embargo, una pregunta de Sandra Borghi la descolocó de repente: "¿Qué pasa en San Salvador de Jujuy, Nikita? Porque ella tiene que ser federal, es una chica federal Niki", lanzó la coconductora del ciclo de eltrece.

Sorprendida por el pedido de su compañera, la rubia advirtió, entre risas: "Sí, pero espera, llego hasta Mendoza, Corrientes, porque no me entran más de diez localidades". Su comentario enseguida generó la reacción del Pollo Álvarez, quien tomo su celular para leer qué ciudades del mundo guarda Nicole. "Permiso, ¿les puedo leer las localidades? Palermo, Punta del Este, Miami Beach, Orlando, New York y acá aparece un Corrientes. Hay uno que no conozco: Vchynice, ¿fuiste ahí?", preguntó el conductor sorprendido.

Tras la negativa de Neumann, que aseguraba no conocer el lugar, Álvarez siguió con la lista entre la que se encontraban localidades como Mar del Plata y Mendoza. Ante la risa de sus compañeros, la panelista dio una explicación al respecto: "Tengo una buena mezcla ¿o no? Yo averiguo el clima que va a haber donde viajo para preparar la valija, para el vuelo", se defendió.

Su experiencia paranormal

Sin embargo, las cargadas no cesaron. Tras volver del corte, la rubia fue nuevamente motivo de risa cuando confesó haber visto un objeto extraño durante el fin de semana. "Tuve una experiencia extraña. Asumimos que fue un ovni. Éramos cuatro adultos y cinco menores viendo la misma situación. No es que yo me desperté y flashée. ¡Espere toda la vida por esto!", confesó emocionada.

Ante el asombro del resto del panel, Neumann contó con lujo de detalles la situación. "Vimos algo suspendido cerca de nuestra casa de campo. No era un avión, claramente, porque se quedaba ahí suspendido; no era un dron, tampoco. Tenía una forma rara, tenía luces de colores y se quedaba suspendido, a medida que nos íbamos acercando se iba metiendo en el campo. No estaba muy alto", relató.

Mientras Sandra Borghi dibujaba en vivo lo que supuestamente Niki había visto, la modelo aclaró: "Yo sé que es divertido el cuento, pero somos muchos los que los vimos al mismo tiempo. Les juro que no puedo describir lo que vimos. Yo creo en los ovnis, hay gente que no".

Y enseguida, reveló cómo fue la primera reacción al toparse con el extraño objeto. "Me divierten mucho las cosas esotéricas (.). Caminamos como dos cuadras pero se iba alejando, hasta fuimos a buscar el auto para seguirlo. Nos divertimos mucho, fue muy emocionante. Las dos menores [en referencia a sus hijas] al principio se asustaron, después se coparon con la experiencia. Los perros de la casa ladraban", agregó al tiempo que aseguraba que es la tercera vez que ese extraño objeto aparece en la zona.

