Emocionados, Rodrigo Lussich y su novio hablaron de su romántico compromiso

Rodrigo Lussich habló de su compromiso con su novio, Juan Pablo Kildof

No arrancó Confrontados como todos los días, anunciando primicias bomba. Esta vez, Rodrigo Lussich inició el programa que conduce por El Nueve junto a Carla Conte nervioso y emocionado, llorando de felicidad. El periodista cumplió 47 años el sábado 30 de noviembre y, durante los festejos, se comprometió con Juan Pablo Kildoff, el hombre con el que está en pareja desde hace cinco meses.

"Todos nos merecemos el amor. Tuve otras relaciones, pero pasaron como siete años y creí que no iba a pasar más. Pero también tenía la sensación que si pasaba, iba a ser con todo. Y acá estamos: es con todo", contó el periodista, antes de presentar a su novio en sociedad. "Esta historia nos cambió la vida. Y saben que el amor nos salva. Odio el periodismo referencial pero hay cosas que hay que celebrar. Nos cuesta enamorarnos porque el amor es una excepción y no una regla. Una vez que pasa, festejémoslo", señaló.

Con lágrimas en los ojos, Rodrigo relató: "Tenía miedo de incomodar a los otros. Si bien me manejé con libertad y nunca tuve que ocultar ni mentir, he hablado pocas veces, pero no por vergüenza. Ojalá que esto sirva para concientizar que hay que vivir el amor sin miedo y sin culpa y con libertad. En tiempos de tantos de desamor, amarse no es poco".

"Juanpi", como lo llama en la intimidad, contó que se conocieron hace cinco meses por Internet, que empezaron a chatear, y que la relación fue creciendo de a poquito. "Cuando lo vi por primera vez, pensé: es él. Fue un flechazo. Y el sábado fue una noche mágica, soñada. Estoy muy feliz", explicó.

Lussich lo interrumpió para aclarar: "Necesitaba que alguien que me hablara lindo, porque a veces conocés gente y a los diez minutos te querés ir corriendo, no por tener pretensiones, sino porque quizá somos de mundos diferentes. Pero Juanpi habla muy lindo y es hermoso".

La pareja planea irse de vacaciones pronto, y ya en el verano se vendrá la convivencia. También hay planes de boda. " Me pidió casamiento en un hotel, en Cardales. Rodri tenía todo organizado y yo no sabía nada. Ese día, se me quedó el auto y tuve que pedirle que me ayudara a empujarlo. Después, ya en la cabaña, frente a una laguna, con la luna, me hizo la propuesta y le dije que sí. Siempre soñé con casarme, tener una familia, una casa grande, hijos. Eso me haría feliz", contó Kildoff.

Lussich, en tanto, habló de sus deseos de ser padre, y como el hecho de encontrarse en pareja ha alimentado ese anhelo. "Siempre fui miedoso con eso. Pensé que iba a ser padre a los 20 y no se dio. Pero él tiene tantas ganas de ser papá que me las contagia. Todo paso a paso. Me gusta estar de a dos, aunque tengo un máster en soledad. Deseo tener al otro al lado, reírme, divertirme", finalizó el conductor.